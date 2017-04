MC Solaar de retour après dix ans d'absence, "pris dans cette routine"...

Dix ans déjà qu'il n'a pas sorti d'album, le dernier, Chapitre 7, remonte à 2007. Pas totalement disparu de la scène musicale puisqu'il reste un membre fidèle de la troupe des Enfoirés - il a coécrit l'hymne 2017 Juste une p'tite chanson avec Grégoire - et a plus récemment rejoint Vianney sur la scène du Bataclan, Mc Solaar reprend enfin le chemin des studios.

En retrait depuis une décennie, le célèbre rappeur qui a fêté ses 48 ans le 5 mars dernier enregistre actuellement son huitième album, une absence qui ne devait pas durer aussi longtemps. "J'avais plus ou moins prévu de m'arrêter deux ans, mais j'ai été pris dans cette routine qui consiste à ne pas faire grand-chose, sinon à aller voir des potes en studio, visiter des expositions, accompagner mes deux enfants à l'école", confie-t-il à L'Obs.

Marié depuis 2003 à la riche héritière Chloé Bensemoun, nièce de la famille Partouche (propriétaire de plusieurs casinos en France et à l'étranger) de dix ans sa cadette, qu'il a épousée à Chantilly par le maire et ancien ministre Eric Woerth, Claude M'Barali (son vrai nom) est le papa de deux enfants : Roman né au printemps 2004 et Bonnie née en 2007. Mari et papa comblé, le chanteur à textes a également été en couple avec Ophélie Winter durant cinq ans.

Lorsque L'Obs lui demande comment il a occupé son temps durant ce long break, l'interprète des tubes Caroline, Bouge de là, Victime de la mode... n'évoque rien de très extravagant, surtout des voyages qu'il aime accomplir incognito : "Je réserve un billet de train ou d'avion, je me rase la tête et je mets un costume pour ne pas être reconnu."

Depuis son absence, plusieurs noms occupent le vaste espace du monde du rap, une sphère musicale en mouvement qu'il observe et dans laquelle il arrive à se retrouver. Le rappeur intello voit en Soprano l'un de ses héritiers, dont il "se sent proche en vibrations." Pour sa première participation au spectacle des Enfoirés, le rappeur marseillais s'est montré ému lorsqu'il a retrouvé Claude MC.

Maintenant que tous les fans du chanteur savent que son nouvel album est en préparation, ils vont guetter impatiemment son premier extrait. Il faudra encore patienter puisqu"un titre devrait être envoyé aux radios au coeur de l'été". L'opus devrait suivre dans la foulée courant automne-hiver 2017.

