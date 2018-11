Meg Ryan annonce ses fiançailles : la star s'est-elle déjà mariée en secret ?

Une source d'OK! Magazine affirme que la star et son petit ami se seraient mariés il y a peu lors d'une cérémonie intime organisée dans le ranch du chanteur dans l'Indiana : "Ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas vivre l'un sans l'autre, a affirmé l'informateur. Il y avait un buffet et un groupe et John a même chanté une sérénade à Meg, une nouvelle ballade qu'il avait écrite." Le couple se serait fiancé il y a de cela plus d'un an, lorsqu'il s'est donné une troisième chance à l'été 2017.

Ils se sont réunis pour former une grande famille

Meg Ryan et John Mellencamp ont commencé à se fréquenter en 2010 avant de rompre durant l'été 2014. S'ils se sont remis ensemble quelques mois plus tard, ils se sont de nouveau séparés en 2015 avant de se retrouver. "Les cinq enfants de John, issus de ses trois mariages précédents, et les deux enfants de Meg se sont réunis pour former une grande famille", a rapporté le tabloïd. Meg Ryan est la mère de Jack (26 ans), né de son union avec Dennis Quaid, et de Daisy (13 ans), sa fille adoptive originaire de Chine.