Meg Ryan : Premier tapis rouge depuis l'annonce de ses fiançailles

Elle fêtera ses 57 ans lundi prochain. Une semaine avant les célébrations de son anniversaire, Meg Ryan signait une apparition remarquée au Ziegfeld Ballroom, à New York, pour une soirée qui mettait à l'honneur le comédien Billy Crystal, son partenaire dans le film culte des années 1980 Quand Harry rencontre Sally.

Lundi 12 novembre 2018, la sublime et athlétique actrice portait donc sa plus belle robe, une tenue haute couture Roland Mouret. En grande forme, la star hollywoodienne marquait ainsi sa toute première sortie publique depuis l'annonce de ses fiançailles avec le musicien John Mellencamp. Sur le tapis rouge, les photographes n'ont d'ailleurs pas manqué de remarquer la jolie bague qu'elle arbore désormais au doigt.

Meg Ryan, qui avait été mariée à Dennis Quaid entre 1991 et 2001, avait annoncé ses fiançailles le 8 novembre sur Instagram, alors que des rumeurs (non confirmées) assuraient qu'elle était déjà passée devant monsieur le maire. L'actrice et John Mellencamp (67 ans et dont il s'agira du quatrième mariage) s'étaient d'abord fréquentés pendant trois ans avant de rompre en août 2014 en raison de la distance. Ils avaient fini par se réconcilier en mai 2017 pour ne plus se quitter !