Meghan Markle à Wimbledon : fidèle supportrice pour sa copine Serena Williams

Les premières apparitions de Meghan Markle en tant que jeune maman sont décidément sportives. Le 4 juillet 2019, la duchesse de Sussex a surpris les spectateurs du tournoi de Wimbledon en prenant place dans les tribunes en compagnie de deux amies. Deux jours après la venue de Kate Middleton, l'épouse du prince Harry a fait le déplacement pour soutenir sa copine Serena Williams, sortie victorieuse contre la Slovène Kaja Juvan.

Jeudi, jour de la fête nationale aux États-Unis, l'heure était américaine pour l'ancienne actrice. Cette dernière était bien entourée avec Lindsay Roth et Genevieve Hillis, deux amies de ses années universitaires à Northwestern, à Chicago. Deux proches qui pourraient bien être les marraines du petit Archie (2 mois) dont le baptême sera célébré en toute discrétion le 6 juillet prochain à Windsor. En plus d'avoir choisi une cérémonie privée, le prince Harry et Meghan Markle ont prévu de garder l'identité des parrains et marraines secrète, s'attirant ainsi de nouvelles vives critiques outre-Manche.