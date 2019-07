Kate Middleton : Éblouissante à Wimbledon, entre copines sur le court 14 !

À Wimbledon, le code vestimentaire strict concerne avant tout les joueurs et les joueuses, mais Kate Middleton, qui était dans le public du tournoi du Grand Chelem mardi 2 juillet 2019, a tenu à lui faire honneur : si elle n'était pas dans l'obligation de porter du blanc, c'est pourtant bien ce qu'a fait la duchesse de Cambridge, marraine du All England Lawn Tennis and Croquet Club, qui accueille le rendez-vous.

Au lendemain de la venue inaugurale du duc de Kent, président du All England Lawn, Kate entrait à son tour en lice en tribunes pour le deuxième jour de compétition sur le gazon londonien. Déjà superbe en deux occasions lors de l'édition 2018, d'abord dans une robe à pois au côté de la duchesse Meghan de Sussex, puis dans une robe jaune Dolce & Gabbana auprès de son mari William pour la finale hommes, la duchesse Catherine a fait une nouvelle apparition des plus sensationnelles, éblouissante dans une robe blanche à détails noirs (boutons et petit noeud) de la marque Suzannah rehaussée d'une ceinture Alexander McQueen, par ailleurs à créditer pour le petit sac qu'elle arborait (et qui ne devrait pas manquer de faire des émules).

D'ordinaire, c'est dans la loge royale qu'on a l'occasion d'observer la duchesse de Cambridge, mais en l'occurrence, elle avait préféré d'abord prendre place dans les tribunes très modestes du court annexe n°14 pour encourager la joueuse britannique Harriet Dart, 157e mondiale et invitée par les organisateurs, face à l'Américaine Christina McHale. Pour l'occasion, Kate était entre copines, accompagnée par ses amies tenniswomen Anne Keothavong et Katie Boulter – ainsi qu'un discret contingent de gardes du corps. À la fin du premier set, remporté par McHale, l'épouse du prince William a quitté les lieux, sans doute pour continuer à visiter le complexe et rejoindre le court central, où Roger Federer et Serena Williams faisaient partie des têtes d'affiche dans l'après-midi.

Fan de tennis – un sport qu'elle a pratiqué – et spectatrice régulière de Wimbledon depuis son entrée dans la famille royale britannique en 2011, la duchesse Catherine avait soutenu en janvier 2018 dans une école primaire un programme de promotion de la discipline et de détection de talents, la Wimbledon Junior Tennis Initiative, initié par le All England Lawn. "J'adore le tennis, je trouve que c'est un super sport. J'étais très sportive quand j'étais plus jeune, moins maintenant que j'ai eu plein de bébés", avait-elle alors confié aux enfants, enceinte du prince Louis.

Lundi, la duchesse de Cambridge s'était déjà signalée à l'occasion d'une sortie officielle, superbe dans une robe Sandro à l'exposition florale de Hampton Court.