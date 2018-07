Kate Middleton et Meghan Markle: Chic complices à Wimbledon pour Serena Williams

La pauvre Angelique Kerber n'avait pas la tâche facile, samedi 14 juillet 2018 en finale de Wimbledon : non seulement il lui fallait affronter la redoutable Serena Williams, invaincue depuis vingt matchs sur le gazon londonien où elle a déjà remporté sept titres, mais aussi le public largement acquis à la cause de l'Américaine de 36 ans, à commencer par... les duchesses de Cambridge et de Sussex.

Comme annoncé deux jours plus tôt par le palais de Kensington, Kate Middleton et Meghan Markle, 36 ans toutes les deux également, ont joué en double à l'occasion de la finale dames du tournoi anglais du Grand Chelem. Il s'agissait de leur toute première apparition officielle ensemble sans leurs époux, le prince William et le prince Harry.

Depuis le début de la quinzaine de Wimbledon, le public espérait la venue de la duchesse Meghan de Sussex, épouse d'Harry depuis le 19 mai dernier, pour encourager son amie intime Serena Williams, qu'elle avait retrouvée quelques jours avant son entrée en lice dans le tournoi lors d'un tournoi de polo disputé par le prince. Elle est finalement venue pour l'épilogue qui se déroulait à partir de 15 heures, espérant bien entendu que Serena décroche, tout juste un an après avoir donné naissance à sa fille, une huitième couronne à Londres - un 24e titre en Grand Chelem qui lui permettrait d'égaler le total de la recordwoman Margaret Court.

Quelques jours après le baptême de son fils le prince Louis de Cambridge, la duchesse Catherine de Cambridge sortait quant à elle une nouvelle fois de la retraite de son congé maternité, qui doit lui permettre de profiter jusqu'à l'automne de son petit dernier, né le 23 avril, et de se reposer. Moins de trois mois après l'accouchement, elle semble toutefois déjà parée pour un retour aux activités officielles.

Les deux duchesses, arrivés bien avant le début de la rencontre, ont fait honneur à l'étiquette du tournoi de Wimbledon : Kate, qui assume le patronage du All England Lawn Tennis and Croquet Club où se déroule l'événement, s'y est présentée dans une robe d'été blanche à motifs, tandis que Meghan était particulièrement chic en pantalon crème taille haute à manches évasées et chemisier à rayures blanc et bleu Ralph Lauren - une griffe américaine à laquelle elle est fidèle -, et munie d'un fedora.

Après avoir salué le staff de la finale, notamment les ramasseurs et ramasseuses de balles, la duchesse de Cambridge et la duchesse de Sussex ont pris place dans la royal box, tribune d'honneur où un certain nombre de personnalités étaient réunies pour cette finale, à l'image de l'actrice Emma Watson. Elles ont pu suivre la fin de de la demi-finale hommes entre Rafael Nadal et Novak Djokovic avant d'applaudir l'entrée sur le court de Serena Williams et Angelique Kerber.

Dimanche, la duchesse Catherine sera de retour à Wimbledon avec son époux pour la finale hommes.