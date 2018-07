Meghan Markle : Discrète supportrice d'Harry et William au polo

Il y a à peine plus d'un an, en mai 2017, Meghan Markle se glissait presque incognito parmi le public de l'Audi Polo Challenge pour voir son boyfriend le prince Harry disputer ce tournoi de polo caritatif annuel auquel il est fidèle. C'était alors la toute première apparition de la jeune femme en tant que compagne du fils du prince Charles dans un contexte officiel, ou du moins mondain, et on avait même pu entr'apercevoir à cette occasion un discret câlin...

Un an plus tard, le prince Harry et la duchesse Meghan de Sussex sont non seulement mari et femme, mais aussi au premier plan des activités officielles, qu'ils multiplient depuis leur retour de lune de miel. Et en ce week-end des 30 juin et 1er juillet 2018, madame a repris son rôle de supportrice alors qu'Harry et son frère William disputaient à Ascot une nouvelle édition du Challenge.

Quelques jours après leur venue très médiatisée dans le cadre du Royal Ascot, Harry et Meghan étaient de retour dans les parages, à Coworth Park, pour la compétition de polo. Très discrète, l'ex-actrice de la série Suits, qui n'avait pas suivi vendredi son mari à Henley-on-Thames pour - déjà ! - un événement de polo, était accompagnée samedi de sa très grande amie la tenniswoman Serena Williams et son mari Alexis Ohanian, qui avaient assisté le 19 mai à son mariage au château de Windsor. Et dimanche 1er juillet, en ce jour où la princesse Diana aurait eu 57 ans, elle était fidèle au poste, très décontractée en jeans noir skinny, T-Shirt blanc oversize et ballerines, comme permettent de l'observer des photos publiées par le Daily Mail. Des photos de piètre qualité, car Harry et son épouse sont arrivés au polo club par l'entrée des artistes, à l'abri des regards.