Meghan Markle radieuse en blanc pour son premier Royal Ascot

La nouvelle duchesse de Sussex est sur tous les fronts ! Après avoir assisté au mariage de la cousine du prince Harry, à l'anniversaire d'Elisabeth II, puis réussi sa première visite officielle avec la reine, Meghan Markle a pris part à la traditionnelle course hippique d'Ascot ce 19 juin 2018, dans le Berkshire. Une nouvelle apparition qui survient un mois après son mariage royal à Windsor.

Comme à l'accoutumée, les membres de la famille royale ont fait leur arrivée à l'hippodrome avec une procession de carrosses. Pour sa première fois, l'ex-actrice américaine a pris place au côté de son mari, du prince Edward et la comtesse de Wessex. Pour l'occasion, Meghan Markle a de nouveau misé sur une tenue signée Givenchy. La jeune femme de 36 ans est apparue radieuse dans une robe-chemise immaculée. Elle a complété l'ensemble d'un chapeau Philip Treacy et d'une paire d'escarpins noirs.

Non loin de là, le prince Charles et son épouse, la duchesse de Cornwall, sont arrivés avec les princesses Eugenie et Beatrice. La reine était quant à elle au côté de sa fille la princesse Anne, heureuse grand-mère après que sa propre fille, Zara Phillips, a donné naissance à une petite fille ce 18 juin. Toujours en congé maternité après la naissance du prince Louis en avril dernier, Kate Middleton a de son côté brillé par son absence.