Harry et Meghan de Sussex : La pirouette du prince au sujet de leur lune de miel

Saura-t-on un jour le fin mot concernant la lune de miel du prince Harry et de son épouse la duchesse Meghan de Sussex ? Si le duc et la duchesse de Cambridge, dont le voyage de noces aux Seychelles en mai 2011 avait été ébruité, avaient fini par aborder officiellement le sujet, les jeunes mariés tiennent pour l'instant bon...

Mariés le 19 mai 2018 à Windsor, Harry et Meghan avaient légèrement différé cette escapade intime, le temps de prendre part à leur premier engagement officiel en tant que mari et femme – une garden party royale dans le cadre des célébrations du 70e anniversaire à venir du prince Charles. Puis ils s'étaient éclipsés, et, rentrés tout aussi discrètement au Royaume-Uni, ils multiplient depuis les missions royales et apparitions de premier plan : Trooping the Colour (la parade marquant solennellement l'anniversaire de la monarque), Royal Ascot et même, pour Meghan, un premier déplacement au côté de la souveraine, sacré programme !

Mardi soir (26 juin), le couple, officiellement ambassadeur de la jeunesse du Commonwealth, secondait précisément la reine Elizabeth II à l'occasion de la cérémonie de remise, au palais de Buckingham, des Queen's Young Leaders Awards. Au cours de cet événement qui a vocation à encourager l'esprit d'entreprise des jeunes du Commonwealth et a décerné ses distinctions à 61 d'entre eux, l'une des invitées a saisi l'occasion fournie par sa conversation avec le prince Harry pour tenter d'en savoir plus sur sa lune de miel avec Meghan. L'air de rien, la jeune philanthrope en question, originaire de Namibie, pays d'Afrique qui avait été désigné comme une destination envisagée par les jeunes mariés, a demandé s'ils avaient bien visité son pays : "Non, nous ne sommes pas allés en Namibie", a-t-il laconiquement répliqué. Et d'ajouter malicieusement, aux dépens des médias à l'affût d'un scoop : "Je ne dirai pas où nous sommes allés..." Pour savoir s'il s'agissait bien d'un séjour au coeur du parc national de Jasper au Canada, comme révélé par TMZ.com, on repassera !

De l'Afrique, continent auquel l'un comme l'autre sont très attachés, il a toutefois été particulièrement question au cours de cet événement. Alors qu'il revenait le jour même d'un déplacement privé au Lesotho dans le cadre des activités de la fondation Sentebale qu'il y a créée et de l'organisme de protection de la faune Africa Parks qu'il soutient, le prince Harry s'est réjoui de voir une jeune personnalité de ce pays, Reekelitsoe Molapo, 23 ans, recevoir l'un des prix royaux, en reconnaissance de son travail avec la fondation Educate Your Peer. "À un moment, c'était très émouvant. L'expérience la plus incroyable de ma vie, a témoigné Molapo auprès des journalistes. Que la reine honore ainsi votre travail est quelque chose d'exceptionnel. Elle a dit : 'Vous êtes du Lesotho, Harry en est rentré ce matin. Meghan m'a dit pareil un peu plus tard. Il est arrivé ce matin à 6h.'"

La duchesse Meghan pour sa part, superbe dans un ensemble Prada, a été observée en grande conversation avec Martina Caruana, à la tête d'un réseau de femmes d'influence à Malte et passionnée par la défense des droits de l'Homme, et avec Priscilla Ruzibuka, du Rwanda, un pays où elle a effectué par le passé des missions humanitaires.