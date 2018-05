Prince Harry et Meghan de Sussex : Leur lune de miel révélée, un choix inattendu

L'Afrique, où leur histoire d'amour a pris corps en 2016 à la faveur de quelques jours dans un décor grandiose et quelques nuits à la belle étoile au Botswana, tenait la corde, mais c'est une tout autre direction que le prince Harry et la duchesse Meghan de Sussex ont prévu de suivre pour leur voyage de noces : d'après le site américain TMZ.com, souvent très bien renseigné, le couple ira... au Canada !

L'information a de quoi surprendre, étant donné que la jeune femme d'origine américaine y a vécu durant sept années pour les besoins du tournage de la série Suits, dont elle était l'une des héroïnes - n'en déplaise à la monarchie, qui a mis la sourdine sur la carrière passée de Meghan. Toutefois, c'est loin de Toronto, mégalopole du sud-est du pays où elle était installait et jouait sa partition de Rachel Zane, son personnage dans le show, qu'Harry et elle devraient prendre le temps de savourer le début de leur vie en tant que mari et femme : destination l'Alberta, province de l'ouest.

Le duc et la duchesse de Sussex, dont le mariage a été célébré magnifiquement à Windsor le 19 mai 2018, seraient attendus prochainement dans un resort du parc national Jasper, un véritable paradis naturel dans les Montagnes rocheuses (patrimoine mondial de l'UNESCO), où ils occuperaient un chalet très cossu de plus de 550 mètres carrés, l'"Outlook Cabin", au sein du Fairmont Jasper Park Lodge. Surnommée "le refuge royal", l'habitation, qui dispose de six chambres, est dotée d'un "confort suprême présent dans les moindres détails", souligne le site officiel du complexe hôtelier, vantant notamment les vérandas et "la cheminée en pierre monumentale qui réchauffe salon et salle à manger". Le Fairmont Jasper Park Lodge aurait enclenché les préparatifs de leur venue, commandant des équipements et des petits plus qu'il ne tient pas d'ordinaire à la disposition de ses clients, cependant que les services de sécurité britanniques et canadiens se préparent à encadrer ce séjour évidemment sous haute surveillance.

Alors que la rumeur évoquait avant même leur mariage des envies de Namibie et de savane pour la lune de miel, Harry et Meghan contempleront d'autres facettes de la grandeur du monde naturel : les grands glaciers dont l'Athabasca, le lac Maligne, la rivière Saskatchewan, les sources chaudes, les cascades, les grizzlis et autres wapitis s'offrent à eux... comme à d'autres figures royales par le passé : la reine Elizabeth II et le prince Philip, grands-parents d'Harry, sont venus en Alberta en 2005, tout comme le roi George VI et la reine mère, qui avaient séjourné dans la région en 1939, rappelle TMZ. Meghan ne sera pas en reste, car l'endroit, qui accueillit le tournage de Rivière sans retour (1954) d'Otto Preminger avec Marilyn Monroe et Robert Mitchum, a également eu les faveurs de grands noms d'Hollywood, tels John Travolta et Anthony Hopkins. Malgré tous ces atouts, tout le monde ne voit pas en cette destination le meilleur choix possible : pour la Page Six du New York Post, Harry et Meghan ont opté pour... "l'endroit le plus ennuyeux au monde" !

Il n'y a guère de chance que le palais de Kensington communique sur ce voyage d'ordre privé du duc et de la duchesse de Sussex, même s'il avait fait savoir, à l'occasion de leur mariage, qu'ils ne partiraient pas immédiatement après les noces ; et pour cause : trois jours plus tard, les jeunes mariés étaient déjà de retour aux activités officielles !

En 2011, la lune de miel du prince William et de la duchesse Catherine de Cambridge aux Seychelles n'avait été révélée qu'une fois achevée.