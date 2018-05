Meghan de Sussex : La duchesse a sa page officielle... un peu réductrice

Nouveau titre pour une nouvelle vie. Si Meghan Markle s'était déjà attelée, depuis l'annonce de ses fiançailles avec le prince Harry le 27 novembre 2017, à la carrière royale qui l'attendait en prenant part à un certain nombre d'actes officiels à ses côtés, elle est désormais officiellement, par leur mariage, une représentante de la monarchie.

Titrée duchesse de Sussex (titre qu'aucune autre n'a légitimement porté par le passé), elle n'a pas tardé à faire son apparition sur les réseaux sociaux du palais de Kensington, dont la photo et la bio de profil Twitter et Instagram ont été changées afin de l'intégrer auprès du duc et de la duchesse de Cambridge et du prince Harry, cinq mois après la suppression de ses comptes personnels. Dans la foulée, sa page institutionnelle sur le site de la monarchie, dans la rubrique "la famille royale", a été créée et son contenu est, en partie, surprenant.

Plus bénévole qu'actrice ?

Peu après la modification de la page du prince Harry en "duc de Sussex", la page dédiée à la duchesse Meghan de Sussex a fait son apparition. Mais, fait étonnant, on n'y trouve pas la moindre allusion à ce qui a occupé une bonne partie de sa vie jusqu'à maintenant : sa carrière d'actrice. La seule trace qu'on en trouve tient dans la proposition circonstancielle "pendant qu'elle était en tournage à Toronto" (en VO, quatre petits mots : "while filming in Toronto") et uniquement pour souligner le fait que la fibre philanthropique et le sens de l'engagement sont innés chez elle : "Pendant qu'elle était en tournage à Toronto, la duchesse s'est activement impliquée comme bénévole auprès d'une soupe populaire canadienne de 2011 à 2013. Elle a également mis en place ce programme sur son lieu de travail pour s'assurer que les repas non consommés sur le plateau soient donnés à des foyers de sans-abri de la région."

En fait, la section "about the duchess" de la page officielle de la duchesse de Sussex est surtout la page de ses actions philanthropiques. Dans un court préambule rappelant seulement qu'elle est "née Meghan Markle", "a épousé le prince Harry" et assume un certain nombre de missions royales en représentation de Sa Majesté la reine Elizabeth II, il est dit que "la duchesse consacre son temps à soutenir un certain nombre d'associations et d'organisations".

Son coup d'éclat, à 11 ans

Si ses quelque quinze années d'actrice, dont sept passées dans la peau d'une protagoniste de la série Suits, passent à la trappe, la bio royale se souvient que, toute jeune, Meghan s'était fait remarquer pour sa conscience et sa capacité à faire bouger les choses, puisqu'elle mentionne son grand fait d'armes : "Dès ses jeunes années, la duchesse a eu une conscience acérée des problématiques sociales et a activement participé à des actions caritatives. À 11 ans, elle a fait campagne avec succès auprès d'une entreprise afin que celle-ci modifie une publicité télé qui usait d'un langage sexiste pour vendre du liquide vaisselle, lit-on (elle avait écrit une lettre au président de Procter & Gamble pour faire changer la formule "les femmes du monde entier" en "les gens du monde entier"). Son Altesse Royale a aussi été bénévole d'une soupe populaire à Skid Row, Los Angeles, de 13 à 17 ans. Elle a continué à y être bénévole quand elle revenait à Los Angeles jusqu'à l'âge de 22 ans. Ces expériences de jeunesse ont contribué à façonner son engagement durable envers des causes telles que la justice sociale et la condition des femmes."

La suite de la page détaille certains des engagements les plus visibles de Meghan : son rôle de conseillère de One Young World, organisme rassemblant de jeunes leaders pour un monde meilleur, sa mission d'ambassadrice spéciale de la participation et du leadership des femmes en politique auprès des Nations unies, ou encore son activité d'ambassadrice globale de World Vision, ONG sous l'égide de laquelle elle a effectué deux séjours humanitaires au Rwanda et en Inde. La Myna Mahila Foundation, dont elle avait découvert le travail en faveur des jeunes filles (par la fourniture de produits d'hygiène intime et l'accès à l'emploi) au cours de ce second voyage faisait d'ailleurs partie des associations bénéficiaires des dons faits à l'occasion de son mariage avec le prince Harry.

Côté biographie, point trop n'en faut

Il faut en fait cliquer sur l'onglet "biography" pour trouver quelques éléments de plus sur la vie d'avant de Meghan Markle : "Après la fac, Son Altesse Royale a travaillé comme actrice, apparaissant au cinéma et à la télévision. Elle a, en particulier, joué le rôle de Rachel Zane dans la série Suits pendant sept saisons, tournant plus de 100 épisodes", peut-on voir. Mais là encore, cette partie de son CV sert bien vite à montrer qu'elle fait un parfait membre de la famille royale : "Dans le cadre de son travail sur Suits, la duchesse s'est installée à Toronto, au Canada, où le programme était tourné ; elle se sent très connectée au Canada, qui est devenu comme une seconde maison pour elle [le Canada étant un pays du Commonwealth, NDLR]. En parallèle de sa carrière réussie en tant qu'actrice, Son Altesse Royale a également écrit et édité un site lifestyle, The Tig, qu'elle utilisait comme une plateforme pour débattre de problèmes sociaux tels que l'égalité des genres, en plus d'articles sur des thèmes comme les voyages, la nourriture et la mode." C'est une façon de présenter les choses.