Prince Harry et Meghan de Sussex : 1re sortie mariés, radieux auprès de Charles

Samedi soir, c'est le prince Charles qui invitait, à l'occasion du mariage de son fils le prince Harry avec Meghan Markle ; ce mardi 22 mai 2018, c'était à son tour d'être à l'honneur, et le duc et la duchesse de Sussex n'ont pas manqué de lui renvoyer l'ascenseur.

Trois jours seulement après leur mariage royal dignement fêté jusqu'à 3 heures du matin à Frogmore House, où le prince de Galles a offert une réception pour près de 200 invités, Harry et Meghan sont réapparus dans les jardins du palais de Buckingham pour une garden party organisée dans le cadre des célébrations du 70e anniversaire de celui-ci, qui atteindra cette nouvelle dizaine le 14 novembre prochain. Leur premier engagement officiel en tant que mari et femme.

Portés disparus pendant à peine 24 heures, partis semble-t-il dans leur repaire secret dans les Costwolds, avant de regagner lundi le Nottingham Cottage qu'ils occupent au palais de Kensington, à Londres, les jeunes mariés se sont joints à quelque 6000 invités pour honorer les patronages du prince Charles, les associations qu'il soutient ainsi que ses rôles militaires. Encore sur leur petit nuage, le duc et la duchesse de Sussex, radieuse dans une robe Goat et sous un chapeau Philip Treacy (deux marques largement adoubées par la duchesse Catherine de Cambridge, avec qui elle semble s'entendre à merveille), se sont montrés très enamourés, 72 heures après les deux baisers passionnés - l'un à la sortie de l'église, l'autre au cours de la procession en landau - qui ont fait chavirer le public lors de leur mariage.

Après avoir entendu son père prononcer des paroles touchantes - et un peu gênantes, s'agissant de souvenir de ses couches-culottes - à la noce, c'était à Harry de dire un discours de circonstance : "Dans mon esprit, cet événement résume ton approche du travail. Je sais que tu ne voulais vraiment pas que cette journée tourne autour de toi et que tu préférerais de loin que l'attention se porte sur les gens et toutes les organisations qui sont ici représentées. Je sais que tu vois dans cette opportunité de rassembler tout le monde une chance de les remercier pour tout leur fantastique travail. C'est ta manière désintéressée d'impulser le changement - qu'il s'agisse d'améliorer la vie de ceux qui sont sur la mauvaise voie, de préserver une partie importante de notre héritage naturel ou de protéger une espèce menacée en particulier - dont William et moi-même tirons notre inspiration chaque jour", a-t-il déclaré du haut des marches du palais, devant un auditoire qui comprenait aussi des membres des services d'urgences intervenus un an plus tôt suite à l'attentat de Manchester. Des mots empreints d'affection et d'admiration qu'Harry a accompagnés d'une tendre bise à son daddy, ravi. Et que la duchesse Meghan, qui portait à nouveau la bague sertie d'une aigue-marine ayant appartenu à la princesse Diana offerte par son époux, a bus avidement.

Trois jours plus tôt, Meghan avait elle-même tenu des propos très touchants au sujet de son beau-père, qui lui avait fait l'honneur de la conduire à l'autel tandis que son père Thomas Markle était hospitalisé outre-Atlantique. Dans le discours qu'elle a prononcé au cours de la réception à Frogmore House (c'était une grande première, que la mariée d'un mariage royal fasse un discours !), il a été rapporté qu'elle a évoqué son "lien étroit" avec le prince de Galles. Et la complicité dont la duchesse de Sussex a pu faire montre ce mardi avec Charles et Camilla, dans les regards et dans les sourires, semble en attester.

Aucun autre engagement n'a été annoncé pour le prince Harry et la duchesse de Sussex, qui pourraient bien partir en lune de miel secrète dès cette fin de semaine...