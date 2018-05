Prince Harry et Meghan: Disparition de 24h après le mariage, où sont-ils allés ?

De même qu'ils sont parvenus à vivre en 2016 les premiers mois de leur romance dans le plus grand secret et la suite en semant la plupart du temps les curieux, le prince Harry et Meghan Markle, désormais duchesse de Sussex, ont réussi à s'éclipser au nez et à la barbe de tous, au lendemain de leur mariage célébré samedi 19 mai 2018 à Windsor. Ce lundi 21 mai, alors qu'il apparaît avec certitude qu'ils ne sont pas partis en lune de miel, impossible de savoir où ils se trouvaient...

Où sont passés Harry et Meghan ? C'est la question que beaucoup se sont posée après que les intéressés ont été aperçus quittant Windsor dans l'après-midi de dimanche suite à la réception de leur mariage à Frogmore House, à un kilomètre du château de Windsor, qui a pris fin vers 3 heures du matin, et alors qu'ils sont attendus mardi pour leur premier engagement officiel en tant que mari et femme - une garden party au palais de Buckingham en l'honneur des patronages du prince Charles, dans le cadre des célébrations de son 70e anniversaire prochain. Un laps de temps qui ne leur laissait guère le temps d'aller bien loin !

Et de fait, Hello! croit savoir que les jeunes mariés ont réussi à s'octroyer un peu d'intimité à un jet de caillou (ou plutôt d'hélicoptère) de Windsor : l'hebdomadaire souvent bien renseigné avance qu'Harry et Meghan sont allés s'isoler dans le cottage qu'ils louent dans les Costwolds, cette chaîne de collines pittoresque du centre-ouest du pays, en allant vers le Pays de Galles. Difficile d'accès et à l'écart du monde, la maison en question, qui dispose de quatre chambres, d'une grande cuisine ouverte et de grandes fenêtres offrant une vue panoramique sur la campagne, avait été rénovée en septembre 2017 pour pouvoir accueillir dans de bonnes conditions le couple, qui s'y rend généralement en hélicoptère. C'est d'ailleurs là que les amoureux auraient passé le week-end précédant celui de leur mariage, faisant le plein de calme avant la tempête.

Ce qui est sûr, c'est que le duc et la duchesse de Sussex - titres que leur a octroyés la reine Elizabeth II à l'occasion de leur mariage - ne sont pas directement rentrés chez eux, au Nottingham Cottage au palais de Kensington, a contrario du duc et de la duchesse de Cambridge, lesquels ont regagné leurs pénates - et retrouvé leur petit dernier, Louis - au palais londonien dimanche dans la soirée. Harry et Meghan y sont eux arrivés vingt-quatre heures plus tard, ce lundi 21 mai (notre photo).