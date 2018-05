Meghan Markle : Son joli cadeau à Kate et à ses meilleures amies au mariage

Jessica Mulroney, Benita Litt, Misha Nonoo, Priyanka Chopra, Abigail Spencer ou encore Serena Williams : toutes auraient pu prétendre à être demoiselles d'honneur de leur amie commune, Meghan Markle, à l'occasion de son mariage avec le prince Harry, le 19 mai 2018 à Windsor. Mais, si ce dernier avait à ses côtés son frère le prince William pour témoin, la jeune femme a préféré ne pas choisir, histoire de ne pas marquer de préférence entre ces complices qui ont toutes contribué à son bonheur en ce jour si spécial. D'ailleurs, elle a eu une petite attention pour chacune d'entre elles et pour sa belle-soeur, la duchesse Catherine de Cambridge.

Kate et les six meilleures amies de la duchesse Meghan de Sussex – parmi lesquelles figurent assurément Jessica Mulroney et Benita Litt, dont les enfants (Ivy et John et Brian Mulroney, Remi et Rylan Litt) étaient pageboys et flowergirls lors des noces – se sont en effet vu offrir par la mariée un ravissant bracelet en or de la marque de joaillerie californienne Zofia Day. Vendu au prix de 450 dollars, le modèle en question, qui se compose d'une fine chaîne et d'un petit disque en or, porte un nom tout à fait approprié : le bracelet... Kensington ! La fondatrice de la marque, Lisette Polny, a confié à People Magazine sa fierté que Meghan ait choisi Zofia Day, dont elle a déjà porté des boucles d'oreilles en engagement officiel (lors de sa visite à Cardiff avec Harry), pour faire plaisir à son entourage : "Faire partie de l'Histoire est un honneur immense, de même que le fait que mes pièces aient été données en souvenir de cet événement majeur", a-t-elle réagi. Quant au Kensington Bracelet, qui avait apparemment été fait spécialement pour l'occasion et n'a été commercialisé pour le grand public qu'ultérieurement, elle souligne que son élégance simple correspond bien "au style personnel" de la duchesse.

Zofia Day s'est également vu commander par la mariée deux colliers sur mesure pour Remi et Rylan Litt, les deux fillettes de Benita Litt. Là encore, les modèles portent des noms idoines : Windsor Heart Pendant Necklace et Charlotte Bow Necklace.

À noter par ailleurs que la duchesse Catherine portait lors du mariage une nouvelle bague à la main droite. Le magazine Hello! a observé qu'elle était sertie d'une citrine, une pierre symbolisant une nouvelle vie, et émet l'hypothèse que ce puisse être un cadeau de William après la naissance de leur troisième enfant, le prince Louis.

Les délicates attentions de la duchesse de Sussex ne se sont pas arrêtées là : chacune de ses invitées a pu trouver, au moment de se changer entre la cérémonie religieuse et la réception du soir à Frogmore House, une paire de ballerines, ainsi que l'actrice Troian Bellisario, épouse de Patrick J. Adams (qui était le partenaire et l'amour de Rachel Zane, jouée par Meghan Markle, dans la série Suits), l'a révélé sur Instagram.