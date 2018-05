Patrick J. Adams : Critiqué après le mariage de Meghan et Harry, il réplique sec

Patrick J. Adams était heureux comme tout lorsqu'il est arrivé au bras de son épouse Troian Bellisario au mariage de son amie Meghan Markle et du prince Harry. Samedi 19 mai 2018, l'ex-vedette de la série Suits (qui interprétait à l'écran le mari du personnage joué par la nouvelle princesse) faisait partie des nombreux convives à s'être déplacés au château de Windsor pour les noces royales. Vêtu d'un costume noir et d'une cravate bordeaux, le comédien de 36 ans a fièrement pris la pose devant les appareils et caméras avant d'assister à l'échange des voeux et de mettre le cap vers Frogmore House pour la réception nocturne.

Quelques heures plus tard, le Canadien et sa femme se préparaient déjà à rentrer de l'autre côté de l'Atlantique. En attendant son vol à l'aéroport d'Heathrow, Patrick J. Adams a patienté dans l'espace lounge de la compagnie aérienne avec laquelle il voyageait. C'est là-bas qu'il a croisé le chemin d'une autre voyageuse qui l'a immédiatement reconnu.

Selon un message qu'il a publié sur les réseaux sociaux mais qu'il a ensuite rapidement effacé, l'acteur a été critiqué sur son apparence, visé par un commentaire vexant de l'inconnue, laquelle lui a dit qu'il paraissait "enrobé" sur les photos du mariage de Meghan et Harry. Pour se venger, Patrick J. Adams a publié une photo de ladite dame, endormie sur son siège dans le salon. "Elle lit le journal. Voit une photo de moi et Troian au mariage. 'Mon Dieu. Quelle photo horrible de vous'. Je la regarde : 'Vraiment ? J'aime bien cette photo. Que lui reprochez-vous ?', après un silence elle me dit : 'Hé bien, vous êtes si... enrobé'. Elle rit et s'endort. Je l'ai photographiée en train de dormir", a-t-il écrit, laissant entendre clairement que la femme en question est elle-même enrobée.

Si certains fans l'ont soutenu, plusieurs autres internautes ont clairement critiqué la réaction de l'acteur. "Je m'attendais à mieux de votre part. Elle est malpolie et ce qu'elle a fait était déplacé, mais parfois on n'a pas besoin de renvoyer l'ascenseur", a notamment écrit une utilisatrice.