Prince Harry et Meghan Markle : Enfin la vérité sur leur blind date ?

Amoureux pendant des mois par-delà l'océan Atlantique et l'engouement médiatique, le prince Harry et Meghan Markle seront bientôt mari et femme, moins de deux ans après leur première rencontre, déclencheur d'un conte de fées pour lequel ils peuvent remercier une personne en particulier...

C'était clairement un blind date

Cette entrevue, elle avait été soigneusement arrangée par une connaissance commune. On le tient pour sûr depuis que l'actrice américaine de 35 ans l'a crânement avoué devant les caméras lors de l'interview conjointe accordée au soir de l'annonce de leurs fiançailles, le 27 novembre 2017, tout en s'attachant à préserver l'anonymat de l'entremetteuse : "Oui, c'était clairement un coup monté (rires). C'était un blind date. Et c'est super intéressant, parce que nous en parlons à présent, mais à l'époque, dans la mesure où je suis des États-Unis, je n'avais pas la même connaissance de la famille royale. (...) Je ne savais pas grand-chose sur lui [Harry], du coup la seule chose que j'ai demandée quand elle a dit qu'elle voulait nous présenter l'un à l'autre, c'était : "Il est bien ?"" Idem du côté du prince Harry : "Je n'avais jamais entendu parler d'elle jusqu'à ce que cette amie prononce les mots 'Meghan Markle'. Je lui ai dit : 'D'accord, donne-moi des détails.' Je n'avais jamais regardé Suits, jamais entendu parler de Meghan. Et j'ai été magnifiquement surpris quand je suis entré dans la pièce et que je l'ai vue. Elle était là, assise, et j'ai pensé : "OK, bon, il va falloir que j'élève mon niveau de jeu !", avait-il relaté lui aussi devant Mishal Husain, la journaliste désignée par la BBC pour mener cet entretien événement.

Violet, cette amie qui leur voulait du bien

Les regards n'avaient alors pas tardé à se braquer sur la créatrice de mode Misha Nonoo, dont on a d'abord cru qu'elle était l'instigatrice de ce rendez-vous arrangé, sur Markus Anderson, ami intime de l'Américaine, et sur Jessica Mulroney, la meilleure amie de Meghan et sa demoiselle d'honneur toute trouvée - elle supervise déjà les essayages de robes de mariée - pour le grand jour, le 19 mai 2018 à Windsor. Mais non ! Dernièrement, le site E! News a validé un nom qui n'avait jusqu'alors été que très discrètement avancé : Violet von Westenholz, amie d'enfance du prince Harry. Décrite comme sa confidente de longue date, cette fille d'un baron proche du prince Charles s'était liée d'amitié avec Meghan Markle par le biais de son travail de relations publiques pour la marque Ralph Lauren. "Meghan faisait partie de la scène sociale de Londres depuis un moment et s'était installée très facilement au sein de la bonne société. Et du coup, lorsqu'Harry a confié à Violet qu'il avait du mal à trouver quelqu'un, Violet lui a dit qu'il se pourrait qu'elle ait la fille parfaite pour lui", révèle l'informateur du site américain.

Violet a eu du flair, car le prince anglais et l'actrice américaine ont tout de suite accroché, au point qu'après deux autres entrevues à Londres, ils ont passé toute une semaine ensemble au Botswana. "Même avec Chelsy [Davy, sa grande histoire d'amour d'avant, NDLR], Harry n'avait pas ressenti ce type d'étincelle. Harry a su tout de suite, dès qu'il a passé un peu de temps avec Meghan, qu'il voulait être avec elle. C'était typique du type qui rencontre la bonne fille au bon moment. Il s'est carrément posé depuis qu'ils sont ensemble. Il ne sort plus autant que lorsqu'il était célibataire, c'est ce à quoi on pouvait s'attendre et ses amis le comprennent. Il se prépare pour la vie d'homme marié et ce qu'elle réserve." Ce qu'elle réserve ? Des enfants très certainement, l'un de ses désirs avoués...