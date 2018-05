Mariage du prince Harry et Meghan Markle : Pas de lune de miel dans l'immédiat !

Le Royaume-Uni et la planète sont à deux semaines d'un mariage mémorable ! Le prince Harry et sa fiancée, l'actrice Meghan Markle, se diront I do le samedi 19 mai 2018 à la chapelle St George du château de Windsor. L'heureux événement sera suivie d'une lune de miel, reportée pour raison diplomatique...

La nouvelle a été annoncée par le porte-parole de Kensington Palace, Jason Knauf : "Le couple partira en lune de miel, mais pas dans la foulée. Ils auront leur première obligation de couple marié la semaine suivant la cérémonie." Le prince William et son épouse Kate Middleton avaient, eux aussi, attendu dix jours pour s'envoler en lune de miel. Le lendemain de leur union, le fils de la défunte Lady Diana et du prince Charles avait repris ses fonctions de pilote de recherche et sauvetage.

Le prince William et Kate Middleton s'étaient ensuite rendus aux Seychelles pour profiter des premiers jours de leur vie de marié(e)s. Le prince Harry et Meghan Markle auraient l'intention de poser leurs valises en Namibie, et de visiter le Hoanib Valley Camp, un safari de luxe à 660 dollars (un peu plus de 550 euros) par personne et par nuit près du fleuve Hoanib. La protection de la nature sur le continent africain est une des causes défendues par le prince britannique. Cette destination n'a cependant jamais été confirmée.

Dans un communiqué officiel, le palais de Kensington a décrit le déroulé du mariage de Harry et Meghan Markle. Le père de l'actrice canadienne, Thomas Markle, conduira sa fille à l'autel. Il arrivera au Royaume-Uni avec son ex-épouse, la mère de Meghan, Doria Ragland, une semaine avant le grand jour.