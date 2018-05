Mariage du prince Harry et Meghan Markle : Le déroulé du grand jour en détails

Le mariage du prince Harry (33 ans) et de Meghan Markle (36 ans), événement royal qui sera célébré dans la chapelle St George au château de Windsor le 19 mai 2018, arrive à pas de géant. A deux semaines de la cérémonie la plus attendue du printemps, le palais de Kensington a publié vendredi 4 mai un long communiqué afin de détailler le déroulé du grand jour.

"Nous sommes maintenant à deux semaines du mariage de Son Altesse Royale le prince Henry du Pays de Galles et de Mme Meghan Markle. Alors qu'ils ont parcouru le Royaume-Uni au cours des mois qui ont suivi leurs fiançailles en novembre dernier, le prince Harry et Mme Markle ont été incroyablement reconnaissants du soutien qu'ils ont reçu du public. Les foules qui se sont réunies à Nottingham, Cardiff, Brixton, Edimbourg, Birmingham, Belfast, Bath et ailleurs ont offert à Mme Markle un accueil chaleureux au Royaume-Uni, de l'enthousiasme et démontré un réel sens de l'amusement. (...) Dans le briefing d'aujourd'hui, je veux partager plus de détails sur ce que les gens peuvent s'attendre à voir dans la journée précédant le mariage, et le jour même, et expliquer ce que le public peut attendre à Windsor", écrit en introduction l'attaché de presse du prince Harry.

Les parents de Meghan "auront un rôle important"

Dans un premier temps, nous apprenons ainsi que les futurs mariés "ont hâte" d'accueillir les parents de l'ex-actrice américaine qui auront tous les deux un rôle important au mariage. Séparés depuis de longues années, Thomas Markle (73 ans, installé au Mexique) et Doria Ragland (61 ans, basée à Los Angeles) "arriveront au Royaume-Uni la semaine du mariage, laissant le temps à la famille du prince Harry, y compris la reine, le duc d'Édimbourg, le prince de Galles, la duchesse de Cornouailles et le duc et la duchesse de Cambridge, de passer du temps avec eux avant le grand jour".

Le matin du mariage, "Mme Ragland se rendra en voiture avec Mme Markle au château de Windsor", tandis que Thomas Markle conduira sa fille à l'autel. La future mariée se dit "ravie d'avoir ses parents à ses côtés pour cette occasion importante et heureuse". Une façon élégante de répondre aux déclarations choquantes de son demi-frère Thomas Jr. qui ne s'est pas privé de la lyncher dans la presse, exhortant le prince Harry à annuler le mariage. De son côté, le prince Harry, qui sera évidemment entre autres entouré de son père, le prince Charles, et de son frère, le prince William (son témoin), a bien l'intention "d'impliquer la famille de sa mère dans son mariage". Ainsi, le frère et les deux soeurs de Lady Diana, à savoir Charles Spencer, Lady Sarah McCorquodale et Lady Jane Fellowes, seront présents. La dernière donnera d'ailleurs une lecture au cours de la cérémonie. "Le prince Harry et Mme Markle sont honorés que Lady Jane représentera sa famille et aidera à célébrer la mémoire de la défunte princesse le jour du mariage", lit-on.

Dans un second temps, le palais de Kensington annonce que l'arrivée des invités aura lieu entre "9h30 et 11h", tandis que les membres de la famille royale arriveront "à partir de 11h20 (...) certains viendront à pied, d'autres arriveront en voiture". Aussi, "le prince Harry et son frère le duc de Cambridge arriveront à la chapelle St George probablement à pied". Au moment où les membres de la famille royale prendront place, le départ de Meghan Markle et de sa mère Doria sera suivi par les caméras jusqu'au château de Windsor. L'arrivée de la mariée coïncidera notamment avec son accueil à la chapelle par les pageboys et les flowergirls, dont feront a priori partie le prince George (4 ans) et la princesse Charlotte (3 ans).

Chambre à part et robe de mariée surprise

La cérémonie de mariage durera "environ une heure", tandis que la procession, fameux cortège où le prince Harry et Meghan Markle prendront place à bord de leur carrosse, durera moins de vingt-cinq minutes. Les futurs mariés "attendent avec impatience cette partie de la journée. Ce sera leur chance d'exprimer leur gratitude pour la bonne volonté et les souhaits chaleureux qu'ils ont reçus de tous côtés dans les mois qui ont suivi leurs fiançailles", est-il écrit.

Enfin, une première réception, un déjeuner, se tiendra au St George's Hall (château de Windsor) avant de laisser place à la réception nocturne donnée par le prince Charles à Frogmore House, où sera dégusté le gâteau de mariage printanier dont la réalisation a été confiée à l'Américaine Claire Ptak, de Violet Cakes, une connaissance de Meghan. C'est dans cette propriété du XVIIe siècle que les amoureux avaient fait en fin d'année dernière les portraits officiels de leurs fiançailles. Les photos du mariage, qui seront capturées par Alexi Lubomirski, "seront publiées au cours de la semaine".

A noter que le prince Harry et Meghan Markle ne passeront pas la nuit ensemble la veille de leur mariage. Selon People, qui cite un porte-parole du palais de Kensington, le couple respectera la tradition en faisant chambre à part. Le futur marié découvrira également la robe de sa promise lorsqu'elle sera conduite à l'autel. Un moment qui promet d'apporter son lot d'émotions.