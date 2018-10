Meghan Markle enceinte : Adorable avec les enfants malgré la fatigue

La tournée de Meghan Markle et du prince Harry en Océanie restera d'ores et déjà à part. Pas seulement parce que c'est la première depuis leur magnifique mariage célébré le 19 mai 2018 en la chapelle Saint-George du château de Windsor mais aussi parce que la grossesse de la duchesse de Sussex a été révélée au début de celle-ci. Alors que l'ex-actrice américaine de 37 ans et le petit frère du prince William âgé de 34 ans venaient à peine de débarquer à Sydney, main dans la main, Kensington Palace a officialisé l'arrivée de leur premier enfant au printemps 2019.

Au deuxième jour de leur grande tournée qui en compte seize, Meghan Markle et le prince Harry ont quitté Sydney pour rejoindre Dubbo en avion. Le couple royal a reçu un accueil chaleureux à son arrivée le 17 octobre 2018, notamment par de jeunes élèves qui ont eu le privilège d'échanger des étreintes avec le duc et la duchesse.

Pour cette nouvelle journée de visite, Meghan Markle a opté pour un look plus décontracté composé d'un jean noir de la marque australienne Outlander, d'une chemisier blanc Maison Kitsune, d'une paire de boots zippées à talons J. Crew et d'une veste dessinée par l'une de ses meilleures amies, Serena Williams. Son collier était également une création australienne, de Natalie Martin.

Lors de sa rencontre avec son jeune public, la duchesse de Sussex a avoué être "un peu fatiguée". Pour autant, malgré cette petite baisse de forme légitime entre le début de la grossesse, le décalage horaire, les journées chargées et les longues heures passées debout, la future maman est restée souriante, disponible et chaleureuse avec les enfants qui n'ont cessé de l'émerveiller. Meghan Markle et le prince Harry ont également visité une ferme lors de cette journée arrosée, marquée par la présence de la pluie.