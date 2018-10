Meghan Markle enceinte : La future maman varie les styles avec succès à Sydney

Meghan Markle insuffle un vent de modernité à Buckingham Palace, un peu trop aux yeux de certains. Depuis qu'elle est officiellement devenue l'épouse du prince Harry (le 19 mai 2018 avec un magnifique mariage célébré en la chapelle Saint-Georges de Windsor) et qu'elle a été faite duchesse de Sussex par la reine Elizabeth II, l'ex-actrice américaine a enfreint le protocole à plusieurs reprises. L'opération séduction opère toutefois à merveille en Australie.

Meghan Markle, 37 ans, et le prince Harry, 34 ans, sont arrivés en Australie le 15 octobre pour leur première tournée royale d'une durée de seize jours. C'est à cette même date que Kensington Palace a officialisé la grossesse de la duchesse de Sussex, un bébé attendu pour le printemps 2019. Très probablement au mois d'avril, mois de naissance de Louis de Cambridge, le plus jeune des trois enfants de Kate Middleton et du prince William.

Depuis cette grande annonce, le ventre de Meghan Markle est tout particulièrement scruté et les premières rondeurs de future maman commencent à être visibles suivant ses tenues. Ce n'était pas le cas samedi 20 octobre 2018 alors que l'ex-star de la série Suits est pourtant apparue dans deux tenues très différentes.

La duchesse de Sussex a d'abord opté pour un look sombre allant de paire avec l'engagement qu'elle devait assurer avec son époux : une commémoration pour le 100e anniversaire de la Première Guerre mondiale. Le couple a rendu hommage à tous les Australiens qui ont servi leur pays durant cette période en visitant le mémorial de la guerre d'Anzac et en participant à une cérémonie organisée dans Hyde Park. Tandis que le prince Harry est apparu en tenue militaire, Meghan Markle portait quant à elle une longue robe noire aux manches courtes et boutonnée sur toute la longueur du buste signée Emilia Wickstead. Elle a choisi un tout autre look quelques heures plus tard, pour une ambiance bien plus légère.