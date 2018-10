Meghan Markle enceinte : Le prince Harry révèle sa préférence pour le bébé !

Le prince Harry est un futur papa très impatient. Six mois après son mariage avec l'ancienne actrice américaine Meghan Markle, le prince de 34 ans ne peut cacher sa joie à l'idée d'accueillir un enfant dans sa vie. Alors qu'il assistait avec sa femme à une épreuve de cyclisme dans le cadre des Invictus Games, il a lâché une petite phrase...

Alors qu'une femme, postée derrière une barrière de sécurité, lui a hurlé qu'elle espérait que le futur bébé serait une fille, le prince Harry a répondu du tac au tac : "Moi aussi !" Un bref moment capturé en vidéo et diffusé sur un compte Instagram consacré à la duchesse de Sussex et au fils cadet du prince Charles. À 37 ans, Meghan Markle s'apprête à devenir mère pour la première fois et le bébé doit pointer le bout de son nez au printemps prochain. La grossesse de l'ancienne star de Suits a été annoncée le 15 octobre par Kensington Palace, quelques jours seulement après le mariage de la princesse Eugenie.

Depuis l'annonce de sa grossesse, Meghan Markle apparaît systématiquement très souriante et détendue, sans doute ravie de pouvoir enfin assumer au grand jour ce futur enfant qui se dessine petit à petit sous ses tenues moulantes... Tout juste accuse-t-elle un peu de fatigue mais l'intensité du voyage officiel en Australie n'est pas étrangère à cet état.

Le prince Harry et Meghan Markle sont arrivés, le 22 octobre, dans la baie Kingfisher, sur l'île Fraser. Le duc a dévoilé une plaque dans la forêt "Queen's Commonwealth Canopy", avant d'applaudir danses traditionnelles du peuple Butchulla.