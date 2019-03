Meghan Markle et Harry main dans la main pour un discret baptême royal

Les apparitions de Meghan Markle se font rares maintenant qu'elle s'est retirée de la vie publique. Ce dimanche 17 mars 2019, la future maman et son mari le prince Harry ont été aperçus dans l'église St. Nicholas du village de Cherrington, dans le Gloucestershire. Le duc et la duchesse de Sussex y ont rejoint d'autres membres de la famille royale pour le baptême de Lena, la fille de Zara Phillips, la cousine de William et Harry, et Mike Tindall.