Meghan Markle et le sexe de son bébé : Serena Williams a-t-elle vendu la mèche ?

Dans quelques semaines, Meghan Markle va donner naissance à son premier enfant après avoir épousé le Prince Harry en mai 2018. Excitée à l'idée de devenir maman, la duchesse de Sussex s'est de suite tournée vers une de ses meilleures amies pour recevoir de bons conseils sur la maternité : Serena Williams. Si la tenniswoman américaine est ravie pour la future maman, elle a peut-être révélé le sexe du futur bébé dans une interview...

C'est lors d'une interview accordée à E! News que Serena Williams s'est laissée aller à quelques confidences beaucoup trop croustillantes. Alors que le sexe du bébé de Meghan Markle et du Prince Harry devrait rester secret jusqu'au jour de l'accouchement, la célèbre sportive de 37 ans a visiblement vendu la mèche en une seule déclaration. Quand on lui a demandé quel serait le meilleur conseil qu'elle donnerait à la duchesse de Sussex, Serena Williams a répondu : "Accepte de faire des erreurs et n'espère pas être parfaite. Mon amie est enceinte et elle me disait 'Mon bébé fera ci' et je l'ai regardée en lui disant : 'Non, elle ne fera pas forcément ça.'" Vous l'avez compris, le pronom "elle" a instantanément déchaîné toutes les passions.

Bien évidemment, cette déclaration est à prendre avec des pincettes. Serena Williams, déjà maman d'une petite Olympia (née en 2017 de son idylle avec l'entrepreneur Alexis Ohanian), aurait simplement employé le prénom "elle" au hasard. De plus, Meghan Markle et le Prince Harry auraient fait savoir à leurs proches qu'ils ne connaissaient pas le sexe de leur bébé pour avoir la surprise le jour J.