Meghan Markle "impressionne" le prince Charles : une profonde complicité...

On aurait pu légitimement penser que les agissements désastreux de la famille de Meghan Markle, à l'exception de sa mère Doria Ragland, eussent pu l'embarrasser irrémédiablement et pourrir ses relations avec sa nouvelle belle-famille, royale. Contre toute attente, cela a peut-être eu l'effet inverse concernant ses rapports avec son beau-père le prince Charles, dont elle est proche au point qu'il jouait les papas de substitution le 19 mai 2018, la conduisant vers l'autel de la chapelle Saint-George à Windsor le jour de son mariage avec le prince Harry.

C'est en tout cas la thèse développée par par la biographe royale Angela Levin, qui a suivi l'héritier du trône pendant toute une année en prévision de son 70e anniversaire le 14 novembre, pour le Daily Mail dans son édition dominicale, le Mail on Sunday, du 4 novembre 2018. "Le prince de Galles et la duchesse de Sussex ont forgé un lien remarquable en raison de leur environnement familial dysfonctionnel à tous les deux, avance le journal. Charles compatit avec sa nouvelle belle-fille eu égard à ses problèmes familiaux et est impressionné par la manière dont elle a fait face aux crises embarrassantes des membres de sa famille."

La source du Mail on Sunday poursuit en explicitant le parallèle entre Meghan et le père de son époux, faisant allusion aux crises (polémiques, divorces) qu'a traversées la famille royale britannique : "Etant donné qu'il y a eu un mauvais comportement qui a causé des problèmes dans sa famille, Charles comprend combien ce doit être difficile pour Meghan. Et cela ne l'en a rendue que plus aimable à ses yeux", considère cet observateur. Il n'est pas difficile de comprendre que ce dernier assimile l'attitude forte et stoïque de Meghan face aux critiques acerbes de ses proches (son père Thomas, sa demi-soeur Samantha et son demi-frère Thomas Jr.) à celle du prince Charles face aux remarques publiques assassines de la princesse Diana. "Quoi qu'ils aient ressenti en leur for intérieur, tous deux sont restés forts en public et ne se sont pas cachés", souligne une autre source, qui partage ce point de vue.

Egalement en phase avec Meghan en matière d'intérêt pour l'art, l'histoire et la culture, le prince de Galles peut la remercier également d'avoir resserré ses liens avec son fils Harry. Tous les trois ont d'ailleurs pu profiter de quelques jours de vacances ensemble au château de Mey en Ecosse l'été dernier. Une semaine bien agréable, entre promenades sur le littoral et observation des oiseaux, que le fils de la reine Elizabeth II aurait qualifiée de "joyeuse". Les Cambridge, eux, avaient décliné l'invitation.

Nul doute que la perspective de la venue au monde du premier enfant du prince Harry et de Meghan Markle suscite aussi un grand bonheur du côté du prince Charles, dont le rôle de grand-père du prince George de Cambridge a été douloureusement spolié par l'omniprésence des Middleton... En l'occurrence, il ne devrait pas avoir trop de concurrence du côté Markle.