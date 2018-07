Meghan Markle : La fiancée de son frère Thomas arrêtée et emprisonnée

La duchesse Meghan de Sussex n'est vraiment pas gâtée... Quand ce n'est pas son père Thomas Markle – qui la croit "terrifiée" par sa nouvelle vie royale – ou sa demi-soeur Samantha Grant – qui ne perd pas une occasion de l'attaquer, en se faisant un peu d'argent au passage –, c'est le couple formé par son demi-frère Thomas Markle Jr. (51 ans) et sa fiancée Darlene Blount (37 ans), qui l'entraîne à la une de la presse à scandale.

Après déjà deux précédents, la police est à nouveau intervenue vendredi 20 juillet 2018 au domicile de Thomas et Darlene, à Grants Pass dans l'Oregon aux États-Unis, et a procédé à l'arrestation de madame, rapporte en exclusivité le Daily Mail. Le quotidien britannique ne dispose pas de beaucoup de détails, mais les grandes lignes sont claires : "Hier soir, il y a eu un appel pour des violences domestiques au domicile de Thomas Markle et Darlene Blount. Darlene a été arrêtée pour agression [plus précisément, agression au quatrième degré, le moins grave, selon la législation de l'Oregon, NDLR]", a rapporté la source du journal anglais.

Écrouée vendredi, Darlene Blount a passé la nuit en cellule à la prison du comté de Josephine avant d'être libérée sous caution le lendemain, samedi 21 juillet. Une expérience qu'elle avait déjà vécue... Les forces de l'ordre avaient en effet dû intervenir au domicile du couple lors du Nouvel An 2018 et avaient arrêté la jeune femme... en dépit de son récit à charge contre son partenaire : lorsqu'elle avait appelé la police, elle avait prétendu que Thomas Markle Jr. avait bu, piqué une crise de jalousie et perdu les pédales, se mettant à se frapper lui-même, mais, une fois sur place, les agents n'avaient pas gobé sa version et l'avaient appréhendée. Elle avait alors passé deux nuits en prison, mais avait échappé à des poursuites, le ministère public abandonnant les charges. Le couple avait ensuite qualifié cet incident de "déclic" et affirmé vouloir suivre une thérapie de couple et contre l'alcoolisme. Un an plus tôt, c'est Thomas Markle qui avait été arrêté... après avoir braqué un pistolet sur la tempe de sa chérie.

Thomas Markle Jr., qui avait commencé par tresser des louanges à sa demi-soeur Meghan, à la suite de la révélation de son histoire d'amour avec le prince Harry, pour ensuite retourner sa veste et médire sur elle après avoir constaté qu'il ne serait pas invité à leur mariage, ira-t-il jusqu'au mariage – pour lequel il avait même invité Harry ? Avec la collection de mugshots dont Darlene et lui disposent, il y aurait de quoi faire une très belle vidéo en mode Bonnie & Clyde...