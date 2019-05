Meghan Markle maman : sa soeur Samantha veut faire la paix au nom du bébé

Fidèle à ses habitudes, c'est auprès d'un tabloïd britannique que Samantha Markle a commenté la naissance royale. Dès le lendemain, le 7 mai 2019, la demi-soeur de Meghan Markle s'est exprimée auprès du Daily Mail, invitant une nouvelle fois la duchesse de Sussex à renouer avec sa famille paternelle maintenant qu'elle est une jeune maman.

"Je pense que c'est un grand moment historique et même si beaucoup d'eau a coulé sous les ponts des adultes, j'aimerais beaucoup voir tout le monde se tendre la main. Nous avons tendu la branche d'olivier et, maintenant, c'est au tour de Meghan", a affirmé l'Américaine de 54 ans. Depuis son mariage avec le prince Harry en mai 2018, Meghan Markle a coupé tout contact avec la famille de son père, Thomas Markle, après qu'il a organisé une fausse paparazzade et multiplié les interventions embarrassantes dans les médias.

Même si elle n'a plus revu sa demi-soeur depuis 2008, Samantha Markle espère malgré tout faire partie de la vie du petit Archie Harrison Mountbatten-Windsor, au même titre que la mère de la duchesse, Doria Ragland : "Nous accueillons tous le bébé : les Markle, Ragland, Sussex et Windsor. En termes de génétique, nous sommes tous liés à ce magnifique petit garçon qui grandira en devenant probablement un homme exceptionnel et nous aimerions en faire partie, telle une grande famille, a-t-elle affirmé. Nous sommes excités pour Meg et Harry, je suis très heureuse pour elle. Je l'aime, c'est ma petite soeur et peu importe ce que nous avons tous dit, elle doit faire la bonne chose. Je veux juste lui dire 'tu as tout un monde et une famille ravie ici' [aux États-Unis, NDLR]."

Après avoir tenu des propos particulièrement virulents à l'encontre de sa petite soeur "adorée" ces derniers mois, lui reprochant son silence et son manque de reconnaissance envers leur père de 74 ans, victime de problèmes cardiaques, Samantha Markle ne risque pas de recevoir un faire-part de Buckingham Palace de sitôt...