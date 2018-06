Meghan Markle : Son père Thomas s'excuse pour de fausses photos volées

Quelques jours avant le mariage de sa fille Meghan Markle, Thomas Markle était apparu sur des photos "volées", préparant activement sa venue à la cérémonie, en Angleterre. Très vite, le pot aux roses avait été découvert puisqu'il s'agissait d'une fausse paparazzade organisée pour laquelle il avait même été grassement payé...

Interrogé par Good Morning Britain, Thomas Markle est revenu sur cette séance photo orchestrée. "Je pensais que cela me donnerait une bonne image, mais clairement cela a eu l'effet inverse. Je me sens mal à cause de ça. Je m'excuse. C'était une erreur. Je leur ai parlé à tous les deux et je me suis excusé. J'ai réalisé que c'était une grosse connerie. C'est dur d'effacer cela", a-t-il confié.

Thomas Markle, qui vit depuis quelques années au Mexique, avait touché l'équivalent d'environ 100 000 dollars pour ces photos. On pouvait ainsi le voir faisant diverses sorties, chez le tailleur, à la salle de sport ou dans un café, avec un livre sur l'Angleterre à la main... Peu après ces photos, il avait été victime d'ennuis de santé et n'avait pas pu assister au mariage de sa fille, devenue duchesse de Sussex. Cette dernière n'avait que pour seule famille, lors de ce grand jour, sa maman Doria Ragland.

