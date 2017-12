Meghan Markle : En faillite, reclus, son père Thomas se terre au Mexique...

Lui qui a passé la majeure partie de sa vie sous les spotlights d'Hollywood reste aujourd'hui soigneusement dans l'ombre : alors que tout l'entourage de Meghan Markle, de sa mère Doria Ragland à son ex-mari Trevor Engelson, a été mis en lumière par les médias depuis les débuts de sa relation avec le prince Harry, son père, Thomas Markle, parvient à échapper aux radars. Même le futur marié ne l'a encore jamais rencontré !

À lire aussi Tremblement de terre au Mexique : Sergio Perez et Salma Hayek se démultiplient

Papaoutai

Ancien chef éclairagiste sur le plateau de la série culte Mariés, deux enfants, que Meghan fréquenta bien avant de devenir elle-même une star de la télévision, Thomas Markle a certes fait part de sa joie concernant les fiançailles princières de sa fille via un communiqué conjoint partagé avec son ex-épouse Doria, dont il a divorcé alors que Meghan avait 6 ans : "Nous sommes incroyablement heureux pour Meghan et Harry. Notre fille a toujours été une personne gentille et aimante. Son union avec Harry, qui partage les même qualités, est la source d'une joie fantastique pour nous en tant que parents", disait le court texte diffusé par l'entremise du palais de Kensington. Mais si Doria Ragland est pleinement entrée, bon gré mal gré, dans la médiatisation engendrée par la romance de leur fille, notamment en se joignant au jeune couple lors des Invictus Games à la fin du mois de septembre, Thomas Markle, lui, se cache. Cloîtré, tandis que Doria, elle, fait face à l'engouement des médias avec l'aide du palais de Kensington (une notice légale a été placardée au domicile de Doria à Los Angeles pour écarter les journalistes qui la cernaient).

"Harry a parlé à mon père à quelques reprises mais n'a pas encore été en mesure de le rencontrer pour l'instant", glissait d'ailleurs Meghan Markle lors de l'interview fondatrice accordée le jour de l'annonce des fiançailles. À l'inverse, le fils cadet du prince Charles a déjà adopté sa belle-mère, avec laquelle il a déjà passé beaucoup de temps et qu'il qualifie de "géniale".

En faillite et reclus, le père de Meghan "déteste l'attention que l'histoire d'amour de Meghan a attirée sur lui"

Thomas Markle, 73 ans, vit à Mexico, plus précisément à Rosarito Beach, "totalement reclus" et dans des conditions décrites comme "modestes" par le Daily Mail, qui produit une rare photo à peu près récente de l'homme, prise en octobre 2015 à Newport, sa ville d'origine, où il était venu rendre visite à des amis. Il s'est déclaré en faillite en 2016 et ne sort guère de chez lui, passant son temps à envoyer des emails à ses amis, à regarder des vieux films et à se nourrir de junk food. Le quotidien britannique observe que Thomas, qui est d'ascendance européenne (allemande, britannique, néerlandaise notamment), a pas mal forci depuis qu'il a pris sa retraite. "Auriez-vous une chambre pour un vieil homme enrobé et chauve ?", plaisantait-il d'ailleurs il y a cinq ans en débarquant chez un ami de jeunesse, Ron McGowan, qui se souvient de lui mince, chevelu, drôle et très populaire – en particulier auprès de la gent féminine.

"Papa n'a jamais aimé être dans la lumière, mais depuis la révélation de l'histoire de Meghan et Harry, il vit totalement reclus, a confié au Mail on Sunday son fils Thomas Jr., 51 ans, l'un des deux enfants que le père de Meghan a eus d'une autre relation. Je ne l'ai pas vu depuis des années. Il déteste l'attention que l'histoire d'amour de Meghan a attirée sur lui. Il l'aime mais il hait l'idée d'être sous les feux de la rampe." Un portrait que corrobore mot pour mot une certaine Loretta, l'amie de Newport chez qui il s'était rendu en 2015, laquelle souligne qu'il "est très relax et apprécie sa vie de reclus". "Tom est un type super et nous avons eu beaucoup de plaisir à nous revoir. Il a toujours été très fier de Meghan et nous a parlé de sa carrière", ajoute-t-elle à son sujet.

Thomas Markle conduira-t-il sa fille à l'autel ?

Malgré sa vie d'ermite, le septuagénaire, qui est blessé à une jambe, a bien l'intention de conduire sa fille à l'autel, en mai 2018 en la chapelle St George au château de Windsor : "Papa aime Meghan plus que tout. Elle a toujours été sa princesse et il sera là lorsqu'elle épousera son authentique prince", ajoute ainsi Thomas Jr. Même son de cloche du côté du frère de l'intéressé, Michael Markle, 78 ans : "Je sais que Thomas se sent heureux et est enthousiasmé par ces fiançailles. Meghan et lui ont de bons rapports et ils se parlent chaque semaine, elle le tient au courant", a-t-il déclaré au tabloïd The Sun, assurant que la jeune femme pourra compter sur la présence de son père le jour J.