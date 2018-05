Meghan Markle : Sa BFF Jessica Mulroney, nouvelle Pippa Middleton assumée

Jessica Mulroney peut être fière. Samedi 19 mai 2018, la styliste canadienne a attiré les yeux lors de son arrivée à la chapelle St. George pour le mariage de sa meilleure amie Meghan Markle avec le prince Harry. Vêtue d'une robe bleue Di Carlo Couture sur mesure qui mettait en valeur sa silhouette mais surtout sa chute de reins, Jessica a volé la vedette à Kate Middleton sur les marches de l'église, tandis que les deux femmes conduisaient les pageboys (jeunes pages, dont le prince George) et les flowergirls (porteuses de fleurs, dont la princesse Charlotte) à l'intérieur de l'édifice pour les échanges de voeux.

Selon la Page Six, l'apparition de Jessica Mulroney, qui a été largement commentée sur les réseaux sociaux et dans les médias, était tout à fait calculée. Sept ans après le fameux buzz qu'avait provoqué Pippa Middleton dans sa robe blanche au mariage de sa soeur et du prince William, la femme de 38 ans s'est vraisemblablement directement inspirée de cette dernière pour adopter une démarche chaloupée du meilleur effet. Mieux, elle se serait carrément "entraînée" à faire des "mouvements à la Pippa" pour le jour J. "Le mois dernier, lors d'un gala organisé à Toronto, un photographe réputé a demandé à Mulroney de prendre la pose. Elle a malicieusement dit : 'Je vais vous faire du Pippa' avant de prendre la pose de dos", a balancé un ami de Meghan Markle à la journaliste Sharon Churcher.

Amitié d'intérêt

Le but de la manoeuvre est très simple : en devenant la nouvelle Pippa assumée, Jessica Mulroney entend bien profiter d'un peu de ce buzz pour booster sa notoriété et donc son empire mode. Née Brownstein (elle est la descendante de Benjamin Brownstein, fondateur de la chaîne de magasins de chaussures Browns Shoes), Jessica Mulroney exerce les métiers de styliste et d'animatrice télé et a notamment eu pour cliente Sophie Grégoire Trudeau, épouse du Premier ministre du Canada Justin Trudeau. Jessica a également aidé Meghan Markle (qu'elle avait rencontrée en 2011 à Toronto) sur le plan stylistique au cours des dernières années.

Depuis 2008, elle est ainsi mariée à Ben Mulroney, fils aîné de l'ancien Premier ministre canadien Brian Mulroney. Jessica et Ben ont trois jeunes enfants, Isabel et les jumeaux Brian et John. Si la fillette était l'une des demoiselles d'honneur, ses frères avaient pour mission de tenir le long voile de Meghan Markle à son mariage. De quoi faire un peu plus la fierté de leur maman qui ne s'est pas gênée pour mentionner leur rôle sur Instagram. Une plateforme où elle est désormais suivie par près de 200 000 abonnés, contre environ 120 000 curieux quelques semaines avant les noces. La machine est officiellement lancée !