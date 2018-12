Meghan Markle : Sortie surprise, baby bump et énième rupture avec le protocole

Kendall Jenner, Kaia Gerber, Cindy Crawford, Uma Thurman, Kate Moss, Penelope Cruz, Victoria Beckham... Il y avait décidément du beau monde lors de la nouvelle édition des Fashion Awards organisée lundi 10 décembre 2018 au Royal Albert Hall, à Londres.

Autant de personnalités qui ont été prises de court lorsque l'actrice Rosamund Pike a annoncé sur scène l'intervention "surprise" d'une invitée exceptionnelle. Pour la première fois depuis qu'elle a mis un terme à sa carrière d'actrice pour intégrer la famille royale britannique, Meghan Markle est ainsi réapparue face à ses pairs d'Hollywood, ravie d'avoir été conviée pour présenter le prix de la styliste britannique de l'année (le British Designer of the Year Award). Celui-ci a été remis des mains de la duchesse de Sussex à son amie designer Clare Waight Keller, directrice artistique de Givenchy. On s'en souvient, c'est elle qui avait confectionné sa robe de mariée portée en mai dernier lors de ses noces avec le prince Harry. Elle aussi qui a presque failli fondre en larmes en voyant débarquer Meghan Markle sur scène pour lui remettre cette distinction.

Très élégante dans une robe noire asymétrique Givenchy, Meghan Markle est apparue radieuse sous les vives acclamations du public. Tout au long de sa présence, la future maman de 37 ans n'a eu de cesse de toucher et de caresser son baby bump grandissant. Une fois encore, celle qui a été décriée ces dernières semaines dans la presse britannique pour son comportement capricieux et excessif n'a pas hésité à rompre avec le protocole en affichant ses ongles vernis d'une couleur sombre. Un "écart", comme le souligne People, qui rappelle que jusqu'à présent, seules les couleurs claires et pastels – discrètes en somme – étaient admises au sein de la famille royale selon les exigences de la reine.

Une chose est sûre, l'intervention de Meghan Markle aux Fashion Awards a fait sensation. Une vidéo de sa présence sur scène a été publiée sur Youtube et de nombreuses photos circulent sur les réseaux sociaux.