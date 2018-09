Meghan Markle: "Together" avec Harry et sa mère Doria, elle reçoit en son jardin

De la convivialité en guise de solidarité : jeudi 20 septembre 2018, la duchesse Meghan de Sussex, secondée par son mari le prince Harry et - surprise ! - sa mère Doria Ragland, tout juste arrivée des Etats-Unis, mettait les petits plats dans les grands au palais de Kensington à l'occasion du lancement événement de Together: Our Community Cookbook, le livre de recettes de cuisine auquel elle a contribué. Le premier projet personnel qu'elle concrétise depuis son entrée dans la famille royale britannique, par son mariage avec le fils du prince Charles le 19 mai dernier.

Au-delà des 50 recettes de spécialités "maison" transmises de génération en génération qu'il contient, en provenance de toute l'Europe et de tout le bassin méditerranéen jusqu'au Moyen-Orient, l'ouvrage, dont elle a signé la préface, est l'illustration du fait que la cuisine peut rapprocher les gens et unir les communautés. En l'occurrence, l'initiative émane de la Hubb Community Kitchen, une association que l'ex-actrice de la série Suits a connue en janvier 2018 et qu'elle a retrouvée à plusieurs reprises depuis, sans publicité. Plus tôt cette semaine, on découvrait justement, à la faveur de photos et de vidéos capturant son passage aux fourneaux, son implication auprès de ces femmes qui avaient eu l'idée d'unir leurs forces pour préparer à manger pour familles et voisins suite à l'incendie meurtrier de la tour Grenfell en juin 2017 - un drame qui avait causé la mort de 72 personnes. Un moyen de se serrer les coudes et d'avancer malgré les circonstances cruelles.

"C'est un endroit où les femmes rient, font leur deuil, pleurent et cuisinent ensemble. Mélanger les identités culturelles sous un même toit crée un espace où l'on éprouve un sentiment de normalité – dans sa forme la plus simple, le besoin universel de se connecter, de nourrir et de communier grâce à la nourriture, à travers les crises ou la joie – quelque chose qui nous concerne tous...", loue la duchesse Meghan dans la préface du livre, dont les bénéfices iront au fonctionnement de cette fameuse cuisine communautaire.

Et c'est avec beaucoup de joie qu'elle a à son tour accueilli chez elle, ou presque puisqu'il s'agissait d'une tente installée dans les jardins du palais de Kensington, ces femmes avec lesquelles elle a noué un lien si fort, mettant à nouveau la main à la pâte - on a pu la voir retourner des pains indiens et des keftas sur un grill ou encore assaisonner une salade d'huile d'olive et de menthe. "A titre personnel, a-t-elle déclaré dans un petit discours de trois minutes prononcé sans notes, je suis particulièrement reconnaissante parce que c'est mon premier projet, alors j'apprécie votre soutien dans la manière dont je voyais cela et pour le voir prendre forme. Et merci à tous ceux qui ont oeuvré dans l'ombre, parce qu'il a fallu du monde pour y arriver. Tout le monde s'y est attelé intensément car c'était un projet passion pour nous tous, et ce pour une très bonne raison. Le pouvoir de la cuisine, ce n'est pas seulement le plat en lui-même, c'est l'histoire qu'il y a derrière. Et quand vous découvrez l'histoire de la recette, vous apprenez à connaître la personne derrière. Et c'est ce dont il s'agit quand on parle de se rassembler pour vraiment s'engager et échanger. Pouvoir célébrer ce qui nous lie plutôt que ce qui nous divise, c'est, je crois, l'esprit de Together."

"Je suis la maman de Meghan" : Doria Ragland, cerise sur le gâteau

Tandis qu'Harry restait en retrait, pour ne pas faire d'ombre à son épouse pour ce projet dans lequel elle s'est personnellement investie, Doria Ragland, la mère de Meghan, n'a pas hésité à faire équipe avec sa fille. "Je suis la maman de Meghan", c'est ainsi qu'elle s'est présentée aux cordons bleus de la Hubb Community Kitchen, embrassant chacune des femmes d'une étreinte chaleureuse, en présence également de représentants d'Ebury Press, du Al Manaar Muslim Cultural Heritage Centre et de la Fondation royale des ducs et duchesses de Cambridge et de Sussex. "C'est fabuleux, je suis tout aussi excitée que vous", leur a-t-elle aussi avoué, confiant son extraordinaire fierté envers sa fille et rapportant les impressions qu'elle a partagées avec elle après son expérience dans la cuisine de la communauté : "Elle s'est sentie comme à la maison. Je suis tellement heureuse de pouvoir mettre des visages sur ces recettes Je vais pouvoir dire à tout le monde que j'ai rencontré chacune des cuisinières, je ne plaisante pas", a-t-elle encore dit avec enthousiasme. Inutile de dire qu'elle aussi a été adoptée par le groupe de femmes. Elle a d'ailleurs glorifié le pouvoir de la gent féminine : "Nous faisons en sorte qu'il se passe des choses. Nous sommes curieuses, nous disons oui, nous montons au créneau. Je suis inspirée." En cas de besoin à l'avenir, Meghan peut compter sur un renfort de choc.