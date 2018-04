Meghan Markle : Un nouveau look réussi en petite robe noire

À nouvelle sortie, nouveau look réussi pour Meghan Markle ! Ce 19 avril 2018, l'actrice américaine était à nouveau au côté de son fiancé le prince Harry pour la réception organisée par le Women's Empowerment, à Londres, dans le cadre du Commonwealth Heads of Government Meeting. Accueilli par le secrétaire d'État des Affaires étrangères et ancien maire de Londres, Boris Johnson, le jeune couple a ainsi rencontré des représentants de plusieurs organisations engagées en faveur des droits des femmes telles que le Malala Fund.

Pour l'occasion, la comédienne de 36 ans a misé sur l'élégance et la sobriété avec une petite robe noire. Ce modèle de chez Black Halo baptisé Jackie O est directement inspiré d'une autre star américaine et première dame au style iconique, Jacqueline Kennedy Onassis. Une pièce épurée mais non moins sophistiquée que l'on a déjà vu sur d'autres personnalités telles que Blake Lively, Kim Kardashian ou Katherine Heigl. Les fans peuvent d'ailleurs se l'offrir pour environ 300 euros sur le site de la marque américaine.

Pour compléter sa tenue, l'ex-actrice de la série Suits a opté pour une pochette Gucci et une paire de chaussures signée Aquazurra, l'une de ses marques fétiches en matière d'escarpins puisqu'elle portait déjà le modèle en beige pour l'annonce de ses fiançailles en novembre 2017.

Ce n'est pas la première fois que Meghan Markle et le prince Harry s'engagent en faveur des droits des femmes. Déjà en février dernier, aux côtés de son fiancé, de Kate Middleton et du prince William lors du Royal Foundation Forum, la jeune femme déclarait : "Je pense que dans le climat actuel – avec les campagnes #MeToo et TimesUp –, il n'y a pas de meilleur moment pour vraiment mettre en lumière les droits des femmes et les personnes qui les soutiennent."