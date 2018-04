Meghan Markle sublime à un mois du mariage : Épaules dénudées et hauts talons

"Je suis aussi incroyablement reconnaissant que la femme que je m'apprête à épouser, Meghan, se joigne à moi dans ce travail ; elle aussi est enthousiasmée au plus haut point par l'idée d'y prendre part", tels sont les mots emplis de ferveur prononcés par le prince Harry le 16 avril 2018 à l'occasion de l'ouverture à l'occasion du Commonwealth Youth Forum. Endossant un nouveau rôle, celui d'ambassadeur de la jeunesse du Commonwealth, le fils de Lady Di et du prince Charles a ainsi choisi d'intégrer sa fiancée Meghan Markle à sa vision de cette nouvelle mission. Deux jours plus tard, mercredi 18 avril, le couple a exprimé son engagement commun en participant à une réception du Commonwealth Youth Forum organisée au centre de conférences Reine Elizabeth II à Londres.

À tout juste un mois de son mariage avec le prince Harry qui sera célébré le 19 mai prochain en la chapelle Saint George, au château de Windsor, Meghan Markle est apparue rayonnante dans une robe à bretelles, rayée et boutonnée, signée Altuzarra, maison à qui Kate Middleton a déjà accordé sa confiance dans le passé. À cette pièce issue de la collection Resort 2018, l'actrice américaine de 36 ans a associé un blazer Camilla and Marc porté sur les épaules à la façon des Kardashian selon le commentaire du Daily Mail, une paire de hauts talons noirs de chez Tamara Mellon et un sac à main porté en bandoulière de chez Oroton qui récolte toutes les faveurs du tabloïd anglais. Une fois entrée à l'intérieur du centre de conférences Reine Elizabeth II, Meghan Markle a quitté son blazer, dévoilant des épaules nues dans sa robe sophistiquée.

Bien que la star américaine ait abandonné sa carrière d'actrice pour consacrer tout son temps à la famille royale britannique, elle n'avait encore jamais participé à un événement majeur organisé pour son compte. Sa participation au Commonwealth Youth Forum marque un grand pas dans la vie royale de l'ex-star de Suits.