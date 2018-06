Meilleur Pâtissier célébrités - Gilbert Montagné : Comment la prod va gérer...

Courant 2019, M6 diffusera une quatrième saison du Meilleur Pâtissier célébrités. Au casting, les téléspectateurs retrouveront entre autres Laure Manaudou, Alexandra Rosenfeld, Waly Dia, Djibril Cissé ou encore Gilbert Montagné. L'interprète du tube On va s'aimer, aveugle, aura droit à un dispositif bien spécial !

Comme le révèle Matthieu Jean-Toscani, coproducteur du programme, à nos confrères du Parisien, le chanteur de 66 ans sera "accompagné d'un chef pâtissier qui lui servira de commis". "On a voulu éviter qu'il se brûle ou se coupe", poursuit-il. Plus encore, toutes les recettes et étiquettes indiquant les noms des ingrédients ont été transcrites en braille. De son côté, Gilbert Montagné s'est également préparé à sa façon. "Il s'est entraîné à séparer les blancs et les jaunes d'oeufs", raconte sa compagne Nikole.

Participer au Meilleur Pâtissier célébrités constitue un véritable challenge pour Gilbert Montagné. "Ça lui demande deux fois plus d'efforts que les autres, mais il s'amuse beaucoup", confie alors Nikole. En plus de prendre du plaisir, l'interprète des Sunlights des tropiques, qui concourt pour l'association Ryan Rett ForG1 - laquelle récolte des dons dans le but d'aider un enfant atteint d'une maladie génétique rare - espère remporter la compétition. "D'habitude, Gilbert n'a pas l'esprit de compétition, assure son épouse. Mais là, il tient à gagner."

Et s'il ne gagne pas, le chanteur aura au moins prouvé "qu'on peut aller au-delà du handicap, qui n'en est pas un finalement", estime sa compagne. Du côté de la production, on assure que "cette émission est bienveillante" et que Gilbert Montagné n'a pas été choisi "pour être tourné en ridicule" : "Au contraire, on est dans le dépassement de soi. Il y a un vrai message derrière."