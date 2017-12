Meilleur Pâtissier - Rachel gagnante : "Si on est très fort, on se fait lyncher"

Mardi 12 décembre 2017, M6 diffusait la grande finale du Meilleur Pâtissier. Rachel, Gabriella et Jonathan se sont affrontés sur un framboisier à revisiter, un papillon avec texte et dessin ainsi qu'une composition florale géante devant le chef Philippe Conticini. Malgré les efforts de ses concurrents, c'est Rachel qui est ressortie gagnante de cette sixième édition du concours.

Une victoire méritée pour celle est arrivée en tête du classement de Mercotte et Cyril Lignac pour ses deux premières réalisations de cette ultime soirée. Dans les colonnes de Télé Star, Rachel avoue avoir été "partagée entre les larmes et le rire" : "J'étais très émue !" Bouleversée par sa victoire, la jeune femme avoue être restée cependant "sereine" face aux quelques critiques à son égard sur les réseaux sociaux. "Seuls les candidats, Cyril Lignac et Mercotte savent ce qui s'est vraiment passé sous la tente. Ce ne sont souvent que des interprétations de gens qui regardent leur télé...", lance-t-elle.

"Je ne pense pas avoir un ego surdimensionné"

Et de poursuivre : "Quand on s'inscrit à ce genre de concours, il faut être conscient qu'on va faire de la télé. Il faut être prêt. Moi, je m'étais bien préparée. Je savais que quoi qu'on fasse... En fait, si on est très régulier et très fort, on se fait lyncher parce que les gens, ça les énerve." Rachel l'assure, elle n'a pas intégré le casting du Meilleur Pâtissier "pour chercher une légitimité ou l'accord et l'amour des gens". Ces mêmes gens qui "ont un peu tendance à confondre l'ambition, le fait d'être perfectionniste, de vouloir bien faire les choses avec un ego surdimensionné". "C'est très bizarre. Je ne pense pas avoir un ego surdimensionné. J'ai une volonté, une ambition et je travaille dur pour y arriver. Et je ne vais pas m'excuser de réussir !", conclut-elle à ce sujet.

Depuis le tournage de l'émission, Rachel a réalisé son rêve, à savoir quitter son travail de designer textile pour vivre sa passion. "Maintenant je consacre la moitié de mon temps à donner des cours de pâtisserie [à Lille] et l'autre moitié à m'occuper de mon blog, confie-t-elle. Ça y est, j'ai changé de vie !"

Côté audiences, l'épisode final du Meilleur Patissier a réuni 3 074 000 téléspectateurs (soit 14,3% de part de marché).