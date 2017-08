Mel B déchaînée en look transparent, face à de nouvelles révélations choc

L'ex-nounou revient à la charge

Restée au service de Mel B et de Stefen Belafonte durant approximativement sept années, jusqu'en septembre 2016, Lorraine Gilles est aujourd'hui impliquée dans la guerre judiciaire que se livrent la jurée d'America's Got Talent et son mari.

Dans un nouveau témoignage de 128 pages livré à la cour supérieure de Los Angeles, dont le Daily Mail s'est procuré plusieurs extraits, la jeune Allemande de 26 ans réitère ses précédentes accusations. Selon ses dires, elle aurait régulièrement participé à des plans à trois, à l'initiative de Mel B, des relations sexuelles filmées et dont elle craint les fuites.

Si l'ex-nounou est effectivement tombée enceinte lorsqu'elle était employée par le couple, grossesse qu'elle a volontairement interrompue, Stephen Belafonte, n'est pas le père. Lorraine Gilles rapporte avoir découvert attendre un enfant quelques semaines après être sortie dans un bar de West Hollywood avec l'un de ses amis et avoir passé la nuit avec un homme rencontré lors de cette soirée. "Je n'ai jamais suggéré ou insinué que Stefen était le potentiel père du bébé. En fait, je n'avais pas eu de relations sexuelles avec Stephen durant plusieurs mois avant ma grossesse inattendue. Mela­nie était avec moi pour l'avor­te­ment, elle m'a avancé l'argent pour l'intervention et réservé une chambre d'hô­tel pour que je me réta­blisse", déclare Lorraine Gilles. Mel B lui aurait même rendu visite avec ses enfants après l'avortement.

La chanteuse ne s'est pas exprimée face à ce nouveau témoignage accablant...