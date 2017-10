Mel B droguée par Stephen Belafonte ? Sa nouvelle défense en plein divorce

Il la dit accro à la cocaïne et à l'alcool depuis des années, elle prétend qu'il l'a droguée durant la majeure partie de leur mariage qui aura malgré tout duré près de dix ans. La guerre est toujours aussi intense entre Mel B (Melanie Brown) et son futur ex-mari Stephen Belafonte.

Plongée dans un divorce sans fin, l'ex-chanteuse des Spice Girls essaie d'abattre toutes les cartes pour obtenir les faveurs du juge. Alors qu'elle a débuté cette interminable affaire en affirmant avoir été battue, trompée avec la nounou (qui est tombée enceinte et a déjà subi un avortement), par Stephen Belafonte, la star anglaise de 42 ans tente une nouvelle défense. Philip Cohen, l'un des avocats de Stefen Belafonte, a ainsi dévoilé les nouvelles accusations de la partie adversaire le mercredi 25 octobre. "Madame Brown se positionne à présent en disant qu'elle a été droguée par Mr Belafonte tout au long de leur mariage", a déclaré l'avocat à la sortie de la Cour supérieure de Los Angeles, propos repris par People.

Cette nouvelle défense intervient après que le futur ex-mari de Mel B a fait des révélations accablantes au début du mois de septembre, déballant un dossier compromettant au juge à qui il avait déclaré : "La raison la plus importante de mon inquiétude pour la sécurité de l'enfant est que la partie adversaire [Mel B, ndlr] a une addiction invétérée et constante à la cocaïne et à l'alcool."

Pour appuyer ses révélations, Stephen Belafonte avait cité le docteur Charles Sophy, le thérapeute de Mel B avec qui il a échangé à plusieurs reprises par messages. Ainsi, le 19 mars dernier, le docteur Sophy annonçait à Stephen Belafonte que l'ex-Spice Girl acceptait de se soumettre à un traitement. "Aujourd'hui, elle va recevoir sa dose de vitriol et la recevra tous les trente jours", précisait-il. Mel B aurait également accepté de réaliser des tests de dépistage réguliers, à intervalle maximal de 60 jours, réalisés à partir de cheveux. Face à tant de déballage et de contradictions, qui croire ?

Mariés depuis juin 2007, une union célébrée à Las Vegas quelques mois seulement après leur rencontre, Mel B et Stephen Belafonte sont officiellement séparés depuis mars dernier. Ils ne cessent de s'affronter depuis.