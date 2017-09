Mel B : En pleine guerre avec son ex, elle fête les 6 ans de leur fille Madison

Le papa de Madison, Stephen Belafonte, était évidemment aux abonnés absents. Depuis sa séparation de la star anglaise, le producteur américain a droit à quelques visites supervisées de près par la justice, en attendant de trouver un accord définitif.

De son côté, le site TMZ révèle de nouveaux problèmes judiciaires pour Mel B, qui aurait tenté d'intimider un témoin potentiel dans l'affaire qui l'oppose à Stephen Belafonte. Selon nos confrères, la chanteuse de 42 ans est désormais sous le coup d'une enquête après avoir menacé par textos le rappeur Siya (30 ans), qui a déposé plainte lundi 11 septembre. Ce dernier se préparait à contredire Mel B dans sa déposition, assurant que Stephen Belafonte n'avait jamais abusé physiquement d'elle et qu'elle consommait régulièrement de la drogue. De plus, il assure qu'elle aurait elle-même provoqué des rencontres sexuelles entre son mari et Lorraine Giles, ce qu'a toujours réfuté Mel B. En résumé, les coups bas se poursuivent et l'heure n'est toujours pas à l'apaisement...