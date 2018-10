Melania Trump, nue dans le Bureau ovale : Son sosie menacé de mort

Plusieurs semaines après la publication de la vidéo, la figurante a publiquement affirmé avoir reçu des menaces de mort. Melanie Marden, qui s'est confiée à TMZ, s'est dite surprise des réactions provoquées par le clip. "En fait, c'est incroyable que les gens prennent cela à ce point au sérieux", s'étonne l'actrice et mannequin.

Plutôt que de céder face à la peur, la bombe préfère en rire. Melanie Marden a publié une nouvelle vidéo, dans laquelle elle retrouve son rôle de #MelaniaNue. Elle explique, avec un accent d'Europe de l'Est (Melania Trump est née et a grandi en Slovénie) : "La musique et l'art devraient nous unir... Oui, j'étais toute nue, mais je l'ai été avant... Les menaces de mort ne sont pas nécessaires. La vie est courte, détendez-vous et soyez gentils, soyez meilleurs. Que Dieu bénisse l'Amérique. Et la Russie. Et les Trump !"