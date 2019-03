Melania Trump remplacée par un double : la folle théorie relancée

Le président des États-Unis, Donald Trump et la première dame Melania Trump rendent hommage aux 23 personnes décédées suite à la tornade en Alabama le mars 2019. OPELIKA, AL - MARCH 08: US President Donald Trump and First Lady Melania Trump stand before a row of crosses honoring 23 people who died in the storm outside Providence Baptist Church March 8, 2019 in Opelika, Alabama, during a tour of tornado-damaged areas in the southern US state. People: President Donald Trump, First Lady Melania Trump08/03/2019 -