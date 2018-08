Mélanie Dedigama (Secret Story 10) en couple : Elle cache son amoureux !

Les Français l'ont découverte dans Secret Story 10 sur NT1 en 2016, Mélanie Dedigama (28 ans) continue d'attirer l'attention, notamment sur les réseaux sociaux.

Vendredi 24 août 2018, l'ex-petite amie de Bastien Grimal (SS10) a fait une pause dans ses placements de produits pour évoquer sa vie sentimentale. En effet, Mélanie n'est plus célibataire et le fait savoir !

"Juste toi et moi", a-t-elle écrit en légende d'une jolie photo en bord de mer sur laquelle on peut la voir dans les bras d'un jeune homme brun et musclé. Maline, Mélanie a également pris soin de cacher le visage de l'heureux élu à l'aide de sa main. Un comportement mystérieux qui a évidemment éveillé la curiosité de ses nombreux admirateurs sur Instagram.

"Je te souhaite beaucoup de bonheur, tu le mérites", "Oh, vous êtes beaux tous les deux", "Beau couple... Mais qui est ce garçon ?", pouvait-on lire dès les premières réactions. Selon certains internautes, le jeune homme serait en fait un certain Simon Gruszka, un danseur très suivi sur Instagram. A suivre...