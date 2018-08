Bastien (Secret Story) attaqué en justice : Il se fait clasher par les candidats

C'est l'hécatombe dans le milieu de la télé-réalité. Bastien Grimal a touché un point sensible ce week-end du 12 août 2018 en s'attaquant aux placements de produits opérés par la grande majorité des candidats de télé-réalité. Un affront directement mené à l'encontre de Magali Berdah, directrice de Shauna Events et marraine des stars du petit écran, qui s'occupe de gérer les relations entre eux et les entreprises.

Tout a commencé avec une photo sur Instagram sur laquelle Bastien apparaît avec une chaîne autour du cou et l'accompagne d'une légende très cash au sujet de ce business lucratif : "Salut salut les copains! Rien de tel qu'une bonne chaîne pour tenir un vrai chien de la casse ! Vous aussi vous voulez vous faire arnaquer et acheter un produit tout pourri que j'ai même pas testé parce que je dois renvoyer la boite ? Allez sur www.saunaevents.com et utilisez mon code promo exclusif BASTOSWITHLOVE pour avoir 20% sur ce beau collier qui ne vaut même pas 1%!!!"