Carla Moreau (Les Marseillais) lassée d'être critiquée : Sa décision radicale...

Depuis sa rupture avec Kevin Guedj, Carla Moreau est quelque peu à cran.

En effet, la starlette des Marseillais de W9 ne supporte plus les commentaires déplacés des gens sur les réseaux sociaux à propos de sa façon d'être ou de mener tout simplement sa vie. Face à ce constat, Carla a pris une décision, certes momentanée, mais radicale ce 8 juin 2018.

Sur Snapchat, la jolie blonde a statué à propos de son compte Twitter qui lui permettait jusque-là d'échanger avec ses admirateurs : "Je vais mettre mon compte Twitter en suspens parce que je suis fatiguée d'entendre des co**eries à longueur de temps. Les gens savent mieux notre vie que nous. Ils se permettent de juger nos vies, de raconter des co**eries sur nos vies (...) Je n'ai pas le temps de m'occuper des histoires des autres (...) Qu'est-ce que je m'en fous qu'elle se fasse les cheveux courts ou longs ou qu'elle soit en train de sortir ou pas sortir (...) Je sais pas, vous n'avez pas autre chose à faire ? C'est assez fatigant. J'arrête Twitter pour l'instant et on verra si je le reprendrai plus tard. J'ai assez entendu d'histoires absolument pas vraies. Je suis lassée les gars."

Pour rappel, après sa rupture avec Kevin Guedj, Carla Moreau avait laissé entendre que le candidat des Marseillais avait (encore) été infidèle avec elle. Une version toujours niée par le principal intéressé, lequel avait aussitôt reçu le soutien de sa maman face à Carla. "Ma jolie Carla, en tant que femme et en tant qu'être humain, je sais qu'une rupture est difficile à vivre et qu'il arrive que nous ayons le coeur plein de haine. La haine est la soeur jumelle de l'amour. Cracher sur la personne qu'on a aimé, ça soulage 5 minutes (...) Les histoires d'amour se terminent, c'est triste mais c'est la vie. Tu es en train de dépasser les limites entre ta vie privée et ton job. J'aurais espéré et aimé que tout ça puisse se faire dans le respect et la dignité. J'espère de tout mon coeur qu'il y aura un nouvel écrit qui dira que la colère t'a emportée et que vous réglerez vos comptes en privé comme il se doit lorsqu'on est adulte."