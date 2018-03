Kevin Guedj (Les Marseillais) : Sa mère, en colère et déçue, tacle son ex Carla

La maman de Kevin Guedj (Les Marseillais de W9) n'est pas contente.

Depuis la rupture de son fils avec Carla Moreau, la mère de famille n'accepte pas que la jolie blonde raconte tout et n'importe quoi sur son fils adoré. Connectée, elle a donc décidé de prendre la parole sur Twitter pour réclamer un changement de comportement à la jolie blonde. Non, son fils ne l'a pas trompée et, surtout, ce n'est pas "une mauvaise personne".

Ce 17 mars 2018, @lylymarseille a donc tweeté : "Ma jolie Carla, en tant que femme et en tant qu'être humain, je sais qu'une rupture est difficile à vivre et qu'il arrive que nous ayons le coeur plein de haine. La haine est la soeur jumelle de l'amour. Cracher sur la personne que l'on a aimé, ça soulage 5 minutes."

Et la maman de Kevin, très loquace, de poursuivre : "En ce qui me concerne et de façon générale, aimer quelqu'un, c'est aussi savoir le laisser partir dans la dignité et sans le salir. Tu vis actuellement sous les feux d'une lumière qui t'aveugle, et tu es jeune, c'est ce que j'ai envie de croire. Et pas que Kevin a tout donné à une personne que nous aurions crue bonne et qui au final ne serait qu'un masque. N'oublie pas tout ce qu'il t'a donné, combien il t'a aimé. Les histoires d'amour se terminent, c'est triste mais c'est la vie. Tu es en train de dépasser les limites entre ta vie privée et ton job. J'aurais espéré et aimé que tout ça puisse se faire dans le respect et la dignité. J'espère de tout mon coeur qu'il y aura un nouvel écrit qui dira que la colère t'a emportée et que vous réglerez vos comptes en privé comme il se doit lorsqu'on est adulte. Je ne polémiquerai pas davantage. Kevin n'est pas parfait, Carla n'est pas parfaite. J'espère que le déballage va s'arrêter là et qu'il ne s'agit que d'un coup de colère. N'oublie pas Carla que vous êtes sous les projecteurs. J'espère que tu te reprendras, je vous embrasse."

En colère contre les insinuations de son ex, Kevin avait déjà indiqué sur Snapchat ce samedi : "J'ai tout donné pour cette fille pendant longtemps, on s'est séparé il y a maintenant une semaine et elle s'est rendu compte que la vie qu'elle avait était magique. Du coup, elle a voulu revenir sauf que je lui avais dit avant qu'elle allait regretter. Quand c'est fini, c'est fini. (...) Je ne la salirai pas comme elle elle fait par rapport à nos moments vécus ensemble mais bon voilà, c'est fini", avait-il commencé. Et d'ajouter sur un deuxième snap : "Quand tu dis avoir aimé ou respecté une personne, tu n'écris pas d'absurdité juste pour te faire passer pour quelqu'un de bien ou de mieux que l'autre. Tu te tais et respectes même quand c'est fini. Je ne cracherai jamais sur cette fille que j'ai respectée et aimée. C'est quand tu te rends compte que tu as perdu tout ça que tu deviens bête et méchant."

Carla va-t-elle faire machine arrière ? A suivre...