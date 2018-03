Kevin Guedj (Les Marseillais) agacé par son ex Carla : "Tu te tais et respectes"

Il fallait s'y attendre, Kevin Guedj n'a pas apprécié la sortie de Carla Moreau annonçant leur rupture à leurs fans.

Le candidat des Marseillais de W9 s'est donc saisi à son tour de son compte Snapchat samedi 17 mars 2018 pour mettre les points sur les "i". Qu'on se le dise, il assure ne pas avoir trompé sa belle contrairement à ce que la jolie blonde assure publiquement.

"J'ai tout donné pour cette fille pendant longtemps, on s'est séparé il y a maintenant une semaine et elle s'est rendu compte que la vie qu'elle avait était magique. Du coup, elle a voulu revenir sauf que je lui avais dit avant qu'elle allait regretter. Quand c'est fini, c'est fini (...) Je ne la salirai pas comme elle elle fait par rapport à nos moments vécus ensemble mais bon voilà, c'est fini", a-t-il commencé. Et d'ajouter sur un deuxième snap : "Quand tu dis avoir aimé ou respecté une personne, tu n'écris pas d'absurdité juste pour te faire passer pour quelqu'un de bien ou de mieux que l'autre. Tu te tais et respectes même quand c'est fini. Je ne cracherai jamais sur cette fille que j'ai respectée et aimée. C'est quand tu te rends compte que tu as perdu tout ça que tu deviens bête et méchant."

Pour rappel, quelques heures plus tôt, Carla avait laissé entendre que les infidélités de son ex étaient à l'origine de cette rupture. Infidélités qu'elle avait pourtant qualifiées de simples rumeurs et qu'elle avait balayées en début de semaine. "J'avais fait un démenti il y a quelques jours, sachez que c'était uniquement pour le protéger et que j'ai fini par voir que tout ce qui était dit était bien vrai", avait-elle écrit sur Snapchat. Et Carla de poursuivre: "Je suis revenue vers lui en pensant que c'était encore moi le problème mais je me suis aperçue que la seule mauvaise personne était bien lui et non moi... Je suis outrée par ce qui vient de se passer mais ça m'aura permis d'ouvrir les yeux (...) Kevin et moi ne sommes définitivement plus ensemble. J'ai voulu fermer les yeux, oublier ce qu'il s'était passé, j'ai voulu le protéger... J'ai pris la décision radicale de tout arrêter à cause de la personne qu'il est, je pense qu'effectivement nous n'avons plus rien à faire ensemble."

Carla va-t-elle réagir encore une fois ? A suivre...