Mélanie (Secret Story 10) bipolaire ? Elle ironise face à ses détracteurs...

Les Français l'ont découverte dans Secret Story 10 sur NT1 en 2016, Mélanie Dedigama (28 ans) est encore aujourd'hui une personnalité de télé-réalité plutôt clivante.

Interrogée à l'occasion d'une session questions-réponses sur Instagram entre deux placements de produits, l'ex-petite amie du beau Bastien Grimal a été invitée à répondre à ceux qui la disent "bipolaire". À la question "Que réponds-tu à ceux qui te disent que tu es bipolaire ?", la finaliste de SS10 a répondu avec humour : "Je réponds que je comprends mieux pourquoi il y a autant d'échecs en médecine."

Pour rappel, durant son passage dans la Maison des Secrets, Mélanie Dedigama avait été la cible de toutes les critiques tant son comportement pouvait parfois paraître peu sincère. Ex-grande rivale des jumelles Anaïs et Manon, Mélanie et Anaïs avaient d'ailleurs livré le plus gros clash jamais vu dans l'histoire de Secret Story.

Deux ans plus tard, Mélanie doit encore affronter l'avis de ses détracteurs sur les réseaux sociaux...