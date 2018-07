Vivian (La Villa) : "Incontrôlable, surexcité"... Christophe Beaugrand se livre

Lundi 16 juillet 2018, Purepeople recevait Christophe Beaugrand à l'occasion du lancement de La Villa, la bataille des couples (TFX). L'occasion pour l'animateur de revenir sur son rôle dans le programme mais aussi, de faire des confidences sur certains candidats.

Il a notamment évoqué le couple Vivian-Beverly qui n'est pas passé inaperçu sur le tournage. "C'est un ascenseur émotionnel permanent, un feu d'artifice. (...) Vivian est incontrôlable, surexcité, parfois d'une mauvaise foie et insupportable, mais souvent tellement drôle. J'ai coutume de dire qu'ils sont hyper chiants, mais hyper attachants. Donc ils sont attachiants", nous a confié Christophe Beaugrand dans un premier temps avant de préciser rapidement qu'il les "aime beaucoup" : "Ce sont des gens qui ont une véritable générosité, y compris avec le public. Et ça c'est important. (...) Il y a aussi un sale caractère, mais c'est ce qui les rend intéressants. Et vous allez voir dans cette émission qu'ils ne vont pas vous décevoir. Ils sont épuisants."

S'ils n'étaient pas impressionnés par les épreuves physiques, surtout Vivian qui est très sportif, c'était une autre histoire quand on leur demandait de résoudre une énigme. "Dès qu'on leur dit qu'il y a une énigme, ils sont en dépression nerveuse parce qu'ils sont persuadés qu'ils ne vont jamais rien comprendre. Mais parfois, ils peuvent agréablement nous surprendre parce qu'ils ne sont pas toujours si mauvais sur les énigmes", a admis le présentateur que l'on retrouvera prochainement dans Ninja Warrior 3 (TF1) aux côtés de Denis Brogniart et Iris Mittenaere. Des confidences qui mettent l'eau à la bouche !

Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention Purepeople.com.