Melanie Griffith regrette la chirurgie esthétique : "Je n'avais rien remarqué"

À Hollywood, nombreuses sont les femmes à céder à l'appel du bistouri, craquant sous la pression des diktats imposés par l'industrie du show business et effrayées à l'idée de prendre de l'âge... C'est bien connu, Melanie Griffith fait partie de cette catégorie de stars qui ont eu recours à de nombreuses opérations de chirurgie esthétique. Au cours de la dernière décennie, l'actrice de 59 ans a considérablement évolué : ses pommettes et son front paraissent de plus en plus lisses, et ses lèvres ont visiblement été retouchées avec des injections.

Pour la première fois, la maman de l'actrice Dakota Johnson a évoqué ces excès lors d'un entretien accordé au magazine du site Net-A-Porter. Avec beaucoup de franchise, la comédienne a assuré qu'elle ne s'était pas du tout rendu compte des dégâts. "Je n'avais rien remarqué, jusqu'à ce que les gens commencent à dire : 'Oh mon Dieu, qu'a-t-elle fait ?' J'ai été tellement blessée que je me suis allée voir un médecin différent et il a commencé à dissoudre toute cette m**de que cette autre femme avait mise. J'en avais fait sur mes lèvres aussi. Quelle horreur. Mais heureusement, j'ai l'air normal maintenant", a-t-elle déclaré.

Lors de son entretien, Melanie Griffith s'est également penchée sur sa vie amoureuse. Célibataire depuis que son divorce avec Antonio Banderas a été prononcé en juillet 2015 (le couple s'était séparé l'année précédente), l'actrice hollywoodienne a admis qu'elle n'avait fréquenté personne depuis son ex-mari. "Je suis timide avec les hommes maintenant, très réticente. Je n'ai rencontré personne durant les deux dernières années", a-t-elle glissé. Son célibat pourrait toutefois prendre fin plus vite qu'elle ne le pense puisque, comme elle le révèle dans cette interview, son amie Kris Jenner est déterminée à lui dénicher l'homme parfait. "Elle n'arrête pas d'essayer de me caser. C'est très étrange. (...) Elle est très drôle, très intelligente et adorable. Nous sommes allées à Aspen la semaine dernière", a-t-elle conclu.