Mélanie (Les Anges) se confie sur sa mère malade et "affaiblie"

Mélanie Amar est l'une des candidates de télé-réalité les plus emblématiques. Par sa folie et ses expressions toujours plus cultes les unes que les autres, la jolie blonde a réussi à s'imposer dans le milieu médiatique au point d'élargir sa communauté à plus de 600 000 abonnés. Une notoriété qui lui permet aujourd'hui de réaliser ses rêves. Mais rien de tout cela ne serait possible sans le soutien de la personne la plus importante à ses yeux : sa maman.

Lors d'une interview pour nos confrères de Télé Star, Melanight – comme on l'a surnomme – s'est longuement épanchée sur sa relation fusionnelle avec sa mère, "sa meilleure copine", qui s'occupe d'elle dans n'importe quelle circonstance, surtout dans les moments les plus difficiles : "Lors de ma dernière rupture, elle m'apportait du chocolat. Quand je suis triste, elle me fait les tartines et me rapporte des gâteaux et de la glace !", raconte-t-elle.

Mais pour Mélanie, la vie n'a pas toujours été si simple. En effet, l'ancienne candidate des Anges et de Moundir, les apprentis aventuriers a vécu des épreuves douloureuses, à commencer par la maladie de sa mère. Cette dernière, atteinte d'un cancer du sein n'est toujours pas sortie d'affaire mais se bat au quotidien pour vivre sa vie comme elle l'entend : "Ma mère a eu trois cancers du sein. Elle reste aujourd'hui affaiblie car elle a gardé des séquelles mais tant que je l'ai en vie, je suis très contente", relativise Mélanie.