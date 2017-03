Mélanie Ségard, trisomique 21 : La Miss Météo d'un soir a réalisé son rêve

L'événement était très attendu après l'immense buzz suscité sur sa page Facebook, Mélanie Ségard (21 ans), atteinte de trisomie 21, a présenté le bulletin météo du jour sur France 2 mardi 14 mars après le Journal de 20h présenté par David Pujadas.

Souriante et élégante dans sa robe rose la jeune ambassadrice de l'Unapei (Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis) est apparue finalement peu stressée lors de sa prestation, épaulée avec bienveillance par Anaïs Baydemir (37 ans). Il faut dire que la pétillante Mélanie a multiplié les répétitions avec quelques unes des figures de la chaîne ces dernières heures, que ce soit en compagnie de Chloé Nabédian ou de la directrice du service météo de France Télévisions en personne, Nathalie Rihouet. Cette dernière ayant d'ailleurs déjà salué cette mise en avant de la "diversité de la société française".

Bien entendu, sur Twitter, de nombreux internautes ont applaudi cette initiative et les commentaires très positifs se sont rapidement accumulés pour saluer la prestation de Mélanie. "J'ai suivi la météo de Mélanie Segard, c'est touchant de voir comment elle est fière d'elle et ça fait chaud au coeur", "Bravo Mélanie ! Un beau moment... Quel sourire ! Merci @France2tv de lui avoir permis de réaliser son rêve ! @ellepeutlefaire #MelanieSegard", "Bravo #MelanieSegard !! Tu étais éblouissante ! Même si tu as annoncé de la pluie ! #ellepeutlefaire !!", pouvait-on notamment lire dès les premières réactions.